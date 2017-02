Zé Neto e Cristiano lançam “Um Novo Sonho”

Segundo DVD da carreira da dupla sai pela Som Livre este mês

Naturais de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Zé Neto e Cristiano se conhecem desde os três anos de idade. Apesar de terem seguido caminhos diferentes em suas vidas, sempre foram apaixonados pela música e, em 2011, os dois amigos se reencontraram e estabeleceram a parceria em busca do mesmo sonho: cantar. A partir daí, o trabalho árduo trouxe o amadurecimento artístico na carreira da dupla, que lança este mês o 4° álbum e 2° DVD da carreira, intitulado “Um Novo Sonho”. O novo trabalho sai pela Som Livre nas plataformas digitais – https://SomLivre.lnk.to/umnovosonho – e em lojas de todo país.

O primeiro DVD da dupla trouxe participações de Henrique & Juliano, Humberto & Ronaldo e Marília Mendonça. E foi dele também que saíram grandes sucessos, como “Seu Polícia” – música mais tocadas nas rádios em 2016, segundo levantamento da Crowley -, “Te Amo” e “Eu Ligo Pra Você”. Em setembro do ano passado, Zé Neto & Cristiano gravaram “Um Novo Sonho” em Cuiabá (MT), num show com ingressos esgotados. Diante de um público de 20 mil pessoas, apresentaram um repertório de canções românticas e animadas.

Com produção musical de Jenner Melo e a direção de vídeo de Fernando Trevisan, o Catatau, o álbum apresenta 24 faixas, sendo 21 inéditas, entre elas “Sonha Comigo” – que já possui mais de 12 milhões de visualizações no YouTube -, “Cadeira de Aço”, “Amigo Taxista”, “Princesinha Mandona”, “Dito e Feito” e “Hoje Eu Tô Excelente. Além disso, os sucessos “Te Amo”, “Eu Ligo Pra Você e “Seu Polícia” também ganharam um espaço neste novo trabalho. As participações especiais ficaram por conta de Marília Mendonça na canção “Bateria Acabou”, Henrique & Juliano em “Você Não é Ela” e Maiara & Maraisa com “Quem Paga é o Coração”.

Sobre a dupla

Zé Neto (José Toscano Martins Neto, 26 anos) sempre esteve envolvido com a música sertaneja de raiz. Influenciado pela família e tendo como referências duplas como João Paulo & Daniel, Zezé di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo, Zé Neto enxergava em cada canção um estilo de vida a ser seguido.

Com apenas 8 anos de idade, Cristiano (Irineu Vaccari, 28 anos) entrou no universo musical e já cantava o bom ‘modão’ sertanejo nas rodas de viola com sua mãe e vizinhos. Aos 11, começou a fazer parte dos corais da igreja de sua cidade natal. Entre suas influências e referências estão grandes nomes da música sertaneja, entre eles as duplas João Paulo & Daniel, Chitãozinho & Xororó e Jorge & Mateus.

Zé Neto e Cristiano são compositores de algumas canções de sucesso interpretadas por Henrique & Juliano, como “Eu Chamo e Você Volta”, “Às Vezes”, “Pede Que Eu dou” e “Papel de Bobo”. Humberto e Ronaldo também gravaram a música “Jogado Em Um Bar”, composta pela dupla.

Os sertanejos assinaram no início de 2014 com a WorkShow, que tem em seu casting artistas como Henrique & Juliano, Maiara & Maraísa e Marília Mendonça. Site oficial: www.zenetoecristiano.com.br.

DVD “Um Novo Sonho” – Zé Neto & Cristiano

Faixas: 24

Preço sugerido: R$ 29,90

Disponível em www.somlivre.com

1) ABERTURA (Jenner Melo / Gustavo Burgo) / EU LIGO PRA VOCÊ (Hugo Del Vecchio / Gabriel Agra)

2) ESSA É PRA COMEMORAR (Juan Marcus / Hiago Hesser / Lucas Lima / Thiago Lima / Natanael Silva / Lai Lucatto)

3) BATERIA ACABOU (Marília Mendonça / Juliano Tchula / Hugo Del Vecchio) – Part. Especial: Marília Mendonça

4) DESANDOU (Alessandro Lobo / Diego Ferreira / Everton Matos / João Neto / Frederico)

5) HOJE EU TÔ EXCELENTE (Thales Lessa / Humberto / Marcio / Paulinho)

6) AMOR PIRATA (Elcio Di Carvalho / Lari Ferreira / Junior Pepato / Danillo Dávilla)

7) AÍ FECHOU (Juan Marcus / Jenner Melo / Natanael Silva / Hiago Vinícius)

8) QUE QUE A GENTE FAZ COM A GENTE (Thales Lessa / Maykow Leite / Bruno Mandioca)

9) PRINCESINHA MANDONA (Dan Lellis / Edu Moura)

10) VÍTIMA DE UM COPO (Juan Marcus / Hiago Vinícius / Jenner Melo / Ray Antônio / Everton Matos / Thiago Alves / Samuel Alves)

11) DITO E FEITO (Thales Lessa / Thiago Rossi / Nicolas Damasceno / Rafael Borges)

12) TE AMO (Zé Neto / Cristiano)

13) SE ORGANIZAR TODO MUNDO BEIJA (Vinicius Poeta / Junior Gomes / Vine Show / Benício Neto / Renno)

14) CADEIRA DE AÇO (Alex Torricelli / Bruno Mandioca / Maykow Melo / Waléria Leão)

15) UM ANO DE NOIVADO (Juan Marcus / Hiago Vinícius / David Martins)

16) SONHA COMIGO (Zé Neto / Cristiano / Thales Lessa / Pacheco)

17) QUEM PAGA É O CORAÇÃO (Gabriel Agra) – Part. Especial: Maiara & Maraisa

18) AMIGO TAXISTA (Junior Angelim)

19) TAPETE VERMELHO (Hiago Vinícius)

20) MEU MEDO (Renan Augusto)

21) ME AJEITO DO SEU JEITO (Thales Lessa / Humberto)

22) VOCÊ NÃO É ELA (Juan Marcos / Hiago Vinícius / Jenner Melo / Márcia Araújo / Samuel Alves) – Part. Especial: Henrique & Juliano

23) POR NOSSOS FILHOS (Márcia Araújo / César Menotti / Fred Liel / Debora Xavier)

24) SEU POLÍCIA (Júnior Angelim)

