Cris Romagna: o artista amanhece

Quando se nasce com alma de artista, não se pode usar apenas uma forma de expressão. Cris Romagna nasceu em Garibaldi, no interior do Rio Grande do Sul, mas sua criatividade não conhece fronteiras. Cris é cantor e compositor, palestrante, escritor e autor de oficinas criativas. Sua carreira como músico começou cedo, aos 15 anos já tocava em bandas de baile. Com o passar do tempo, as influências foram expandindo e sua carreira solo iniciou em 2015, com o lançamento do álbum “ISO”, no mesmo ano.

O trabalho calcado no Folk e no Rock revela toda a musicalidade do artista. Seu modo de criar e apresentar é sustentado pela aposta nas modificações sutis que a música provoca no ser humano. Produzido por Dudinha e gravado na cidade de São Paulo, “ISO” traz nove canções, e uma bonus track na versão física do álbum, que compartilham insights cotidianos do artista com os ouvintes.

Cris vem desenvolvendo novas composições motivado pelo desafio que propôs ao projeto internacional CreativeMornings. Seu compromisso na ideia que empreende é o de criar uma música inédita por mês, sobre o tema especificado pelo CreativeMornings, que é um projeto que teve início na cidade de Nova York e acontece mensalmente em mais de 160 cidades do mundo, sempre com um tema diferente em cada edição. Desde de julho de 2016, Cris apresenta sua nova composição no início do encontro mensal do CreativeMornings São Paulo. Em dezembro, além de compor a canção com o tema do mês (Sound), Cris também foi convidado para ser o speaker e falou sobre o modo de abordar o som como intervenção, além de explicar o seu processo criativo.

No mês de fevereiro, o CreativeMornings São Paulo acontece no dia 17 e o tema escolhido globalmente é “Moments”. Cris como sempre estará lá, apresentando sua música inédita em versão beta.