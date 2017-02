Distribuidores apostam em garrafas exclusivas para o setor de bebidas

Demanda por novos modelos tem gerado parcerias com fabricantes de embalagens de vidro

São Paulo, 03 de fevereiro de 2017 – Investir na embalagem é um dos recursos em que empresas de diversos setores apostam para impulsionar a venda de determinado produto. Uma embalagem com design ou rótulo diferente pode despertar o interesse e a curiosidade do consumidor, e alavancar vendas.

Na indústria de bebidas, grandes empresas investem em garrafas com formato diferente ou exclusivo, mas uma das dificuldades que médios e pequenos produtores têm sentido é encontrar modelos standard com design moderno e versátil. “Temos notado que a tendência no mercado de bebidas é, cada vez mais, o uso de garrafas exclusivas das marcas, ficando os pequenos produtores com poucas opções para incorporar em suas linhas”, explica André Meirinho, empresário e diretor da distribuidora Aranha Indústria e Comércio LTDA.

Na tentativa de atender a essa demanda, distribuidoras têm firmado parcerias com produtores de embalagens de vidro para a criação de novos modelos. É o caso da Aranha, que firmou, no ano passado, parceria para a criação de uma nova embalagem com a Owens Illinois, líder mundial na fabricação de embalagens de vidro. “A Aranha nos procurou com a proposta de desenvolver uma garrafa com foco no mercado de destilados, como vodka e rum, entre outros. Com base em relatos dos próprios clientes, eles identificaram a necessidade da criação de novos modelos de embalagem, que fugissem dos formatos tradicionais. Nesse sentido, desenvolvemos uma garrafa exclusiva para eles”, conta explica Antonio Melo, gerente de produto da Owens Illinois.

O resultado do modelo criado em conjunto foi a Spider, uma garrafa de 900 ml, com cintura em formato cônico e base cilíndrica. A proposta foi deixar o visual da embalagem mais moderno e versátil. Além disso, ela conta com recurso inteligente no fechamento, o que permite que não entorne, caso seja deitada. Apesar do foco nos destilados, a Spider também pode ser adotada para envase de outros produtos. “O modelo é multiuso e cai muito bem para o mercado de vinho artesanal”, explica André Meirinho.

A distribuidora trabalha com embalagens standard da O-I há 15 anos e viu na garrafa exclusiva uma forma de oferecer uma novidade para seus clientes. “Como notamos a falta de modelos novos no mercado, identificamos a oportunidade de oferecer algo diferente e exclusivo para nossos clientes”, diz. A aposta já tem rendido retorno, inclusive de testemunhos sobre aumento significativo de vendas. O empresário conta que a Spider tem sido bem aceita pelos mercados de vodka e vinho.

Para a fabricante Owens Illinois, a parceria é uma possibilidade de oferecer aos produtores uma variedade maior de opções em embalagem. “Garrafas standard são coringas, pois podem ser adotadas por diversas marcas em setores diversos, mas a falta de modelos modernos no mercado cria uma necessidade. A parceria com a Aranha possibilitou que um novo modelo de garrafa fosse criado para abastecer uma demanda dos produtores”, comenta Antonio Melo.

Sobre a Aranha Indústria e Comércio LTDA.

A Aranha atua no mercado de embalagens e conservas desde 1996, oferecendo atendimento de qualidade e soluções na linha de embalagens de vidro, com parceria da Owens Illinois. No seguimento de conservas, atende o varejo e terceiriza para empresas do ramo alimentício. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail aranha@aranha.ind.br.

Sobre a O-I

A Owens Illinois, Inc. (NYSE: OI) é a maior fabricante de embalagens de vidro do mundo e a parceira preferida de marcas líderes de produtos alimentícios e bebidas. Com uma receita de US$ 6,2 bilhões em 2015, a empresa é sediada em Perrysburg, Ohio, EUA, e emprega mais de 27.000 pessoas em 80 fábricas distribuídas por 23 países. A O-I oferece soluções de embalagens de vidro seguras, sustentáveis, puras, únicas e rentáveis em um mercado global crescente. No Brasil, a empresa também atua com as marcas CISPER e CIV, no segmento de utilidades domésticas para o consumidor final e o mercado profissional. Para promover os benefícios das embalagens de vidro em todo o mundo, a O-I criou o movimento Glass Is Life, que se baseia nas razões pelas quais as pessoas escolhem o vidro: sabor, saúde, sustentabilidade e qualidade. Para obter mais informações, acesse www.o-i.com.

Informações à imprensa:

Ketchum

Tamires Farias l Tel.: 11 5090-8900 ramal 8872 l tamires.santos@ketchum.com.br

Jaqueline Frederes I Tel.: 11 5090-8969 I jaqueline.frederes@ketchum.com.br

Geninha Moraes I Tel.: 11 5090-8945 I geninha.moraes@ketchum.com.br

Tamires Farias

Assistente de Comunicação – Assistant

55 11 5090.8900 – Ramal: 8872



Ketchum

break through



19 Cannes Lions Awards

Five-Time Winner PRWeek Campaign of the Year

A proud partner of Room to Read. World Change Starts with Educated Children®