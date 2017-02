Detran realiza leilão de 61 carros para circulação a partir de amanhã

O encerramento está previsto para o dia 21 de fevereiro

Divulgação

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) levará a leilão na próxima amanhã, 6 de fevereiro, 61 carros e motos que foram apreendidos por causa de infrações de trânsito. O leilão será realizado, simultaneamente, nas modalidades presencial e online, por intermédio do Portal Canal de Leilões, e poderão ser feitos a partir das 9 horas (horário local).

Os lances terão um interstício de 20 segundos entre eles, a fim de propiciar igualdade de participação a todos – tanto os que estiverem presentes quanto os que estiverem participando virtualmente. O encerramento está previsto para o dia 21 de fevereiro.

Os lotes poderão ser examinados no pátio de apreensão de veículos na sede do órgão, nos dias 16, 17 e 20 de fevereiro no período das 8h às 13h e no dia 21 de fevereiro das 7h30 às 9h.

A sede do Detran-MS está localizada na Rodovia MS 080, km 10, em Campo Grande. Para conferir o edital completo do leilão basta acessar as páginas 57, 58 e 59 da edição nº 9.343 do Diário Oficial do Estado.