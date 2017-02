Rapaz em fuga ataca policial com ripa de madeira e leva tiro

Suspeito havia sido preso há 21 dias por tráfico de drogas

5 FEV 2017 – Por KLEBER CLAJUS – 09h:41 – Correio do Estado



Suspeito, conforme boletim de ocorrência, aproveitou momento da contagem do dinheiro para fugir. Perseguido ele se refugiou no quintal de residência na Rua Otávio Luiz da Silva. Com ripa de madeira, encontrada no local, tentou agredir outro militar e acabou atingido por disparo na perna.

Médico do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora confirmou fratura no perônio. O rapaz também apresentava visível estado de embriaguez e, supostamente, evitava novo flagrante por tráfico de drogas 21 dias depois de passar por situação similar. Com ele foram apreendidos R$ 130 em notas, além de três pedras de crack.