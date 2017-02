Rapaz de 23 anos morre afogado na ‘Lagoinha do Amaral’ em Três Lagoas

O pai do rapaz teria visto o momento em que ele entrou na lagoa ontem à noite e acionou o resgate

Minutoms/ Fotos: Minutoms



Fernando Miguel Vicente Roza, de 23 anos morreu afogado na ‘Lagoinha do Amaral’, no Bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagoas. O rapaz desapareceu na noite desta sexta-feira (3), por volta das 22 horas, mas somente hoje, por volta das 6h40, o corpo dele foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações repassadas à reportagem do MinutoMS, o pai de Roza que o teria visto entrar na lagoa e acionado o resgate.



As buscas começaram ontem mesmo, mas por motivos de segurança, as diligências tiveram que ser interrompidas, retornando logo nas primeiras horas deste sábado (4).



A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada, encaminhando o corpo do rapaz ao Instituto Médico Legal (IML), onde será necropsiado e posteriormente liberado aos familiares para o sepultamento.

LAGOA PROFUNDA

Segundo os bombeiros, a lagoa onde aconteceu a tragédia é de difícil acesso e tem profundidade variada. Ela era utilizada na retirada de material para a confecção de tijolo. Por conta disso, a profundidade pode chegar a 6 metros.