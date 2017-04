PF prende 5 pessoas por esquema de desvio de verba na Cbda

A Polícia Federal prendeu cinco pessoas nesta quarta-feira suspeitas de envolvimento no desvio de verbas públicas repassadas para a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. A investigação, batizada de Operação Águas Claras, foi deflagrada nesta quinta-feira. Outras quatro pessoas também foram conduzidas de maneira coercitiva para unidades da PF no Rio de Janeiro e em São Paulo.

saiba mais CBDA vence recurso contra denúncia de fraude na entidade

Risco de briga! Polícia do RJ alertará autoridades do DF sobre plano de conflito de organizadas de Fla e Vasco

A investigação está sendo realizada em parceria da Polícia Federal com o Ministério Público Federal, além de contar com a participação da Controladoria Geral da União. Após denúncias de atletas, ex-atletas e empresários envolvidos no meio, o esquema milionário existente na Cbda passou a ser alvo dos órgãos públicos.

Além dos cinco presos e outros quatro envolvidos conduzidos aos locais da PF coercitivamente, outros 16 mandados de prisão foram expedidos pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

Através de leis de incentivo ao esporte e convênios, uma verba de cerca de R$ 40 milhões foi repassada à Cbda, no entanto, a Polícia Federal acredita que a entidade não utilizou a quantia milionária da maneira que deveria, desviando a verba para proveito pessoal das pessoas que integravam o esquema de corrupção. Uma delas seria o ex-presidente Coaracy Nunes, afastado em fevereiro por improbidade administrativa.

Os investigados no esquema responderão pelos crimes de peculato, associação criminosa e fraude a Lei de Licitações. Como a Cbda recebe verbas públicas federais, envolvidos são considerados, segundo a Lei de Licitação, funcionários públicos para efeitos penais.

Veja também: