Ovo de Páscoa Disney da Kopenhagen traz óculos de realidade virtual para as crianças

A magia da Páscoa com certeza é muito mais especial para as crianças. Para elas, a data se torna mais divertida com os ovos de chocolate. E, para animar ainda mais esta Páscoa, a Kopenhagen traz as personagens da Disney para a criançada com a Linha Infantil, com ovos acompanhados de brindes e jogos exclusivos.

Para os pequenos, a marca de chocolates finos do Grupo CRM apresenta os ovos licenciados: Ovo Disney Minnie (300g) ou o Ovo Disney Mickey (300g), ambos por R$115,90, de chocolate ao leite com casca de dragês coloridos, acompanhado de óculos de realidade virtual, que junto com um smartphone permite uma imersão e interação da criança em um ambiente virtual através das telas dos aparelhos. Este tipo de jogo é tendência para os jovens, que deixam de assistir ao jogo e passam, efetivamente, a fazer parte dele. Para jogar, basta baixar o aplicativo Caça aos Ovos, exclusivo da Kopenhagen, disponível para Android e IOS, inserir o smartphone nos óculos, prender e se divertir.

Já aqueles que adoram o leão mais aventureiro e travesso do reino animal, poderão se deliciar com o Ovo Rei Leão (300g), feito de chocolate ao leite, e viajar confortavelmente com a almofada de pescoço FOM, estampada com os personagens do filme, ao preço de R$115,90.

As novidades podem ser encontradas nas lojas da marca nos shoppings Paralela, Salvador e Barra, Aeroporto e na Pituba (Edf.Madison), no térreo. Telefone: (71) 3334-3099.

AC | Biz Comunicação