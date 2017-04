Primeira etapa da seleção de vagas para mecânico, do Programa de Qualificação Profissional da Fibria, se encerra dia 08

Parceria firmada com Senai/MS faz parte do Programa de Capacitação Profissional e irá formar 73 mecânicos

Três Lagoas, 07 de abril de 2017 – O recrutamento para as vagas de mecânico, que integram o Programa de Qualificação Profissional, se encerram neste sábado, dia 08 de abril. No total, serão preenchidas 73 vagas que após a formação atenderão a área de Colheita Florestal da Fibria em Três Lagoas (MS).

O programa busca atender a demanda do Projeto Horizonte 2, que constrói a segunda linha de produção de celulose da empresa no Mato Grosso do Sul. “Aumentaremos significativamente o nosso volume de operações na área florestal para atender o projeto de expansão da Fibria no Mato Grosso do Sul. Isso envolve mobilização e qualificação de mais pessoas”, afirma o gerente geral Florestal da Fibria no Mato Grosso do Sul, Tomás Balistiero.

Os profissionais selecionados receberão um contrato de estágio durante todo o período em que estiverem estudando. Serão oferecidos benefícios como bolsa-auxílio no valor de R$1.100, assistência médica, seguro de vida, transporte para as atividades práticas na Fibria e refeição. A programação dos cursos, que são totalmente gratuitos, preveem 452 horas para Operadores e de 440 horas para Mecânicos de Máquinas Florestais, sendo parte das horas de treinamento em formação teórica e outra parte prática.

Lembrando que para os candidatos às vagas de Mecânico de Máquinas Florestais é necessário ter Ensino Médio Completo, ser maior de 18 anos, desejável ter formação técnica em Mecânica, Elétrica ou Automação. Obrigatória a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria C (apresentação do documento será antes do início do treinamento), disponibilidade para a participação integral das aulas do curso e residir no município de Três Lagoas.

Informações

Dúvidas sobre os cursos e as inscrições podem ser sanadas empresa de recrutamento Foco RH, localizada na rua Dr. Orestes Prata Tibery, nº 698 – Centro, Três Lagoas (MS), e pelo telefone 67 3524 1200 e 3524 1208.

Sobre a Fibria

Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma empresa que procura atender, de forma sustentável, à crescente demanda global por produtos oriundos da floresta. Com capacidade produtiva de 5,3 milhões de toneladas anuais de celulose, a companhia conta com unidades industriais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS, além de Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. A companhia possui 969 mil hectares de florestas, sendo 568 mil hectares de florestas plantadas, 338 mil hectares de áreas de preservação e de conservação ambiental e 63 mil hectares destinados a outros usos. A celulose produzida pela Fibria é exportada para mais de 40 países. Em maio de 2015, a Fibria anunciou a expansão da unidade de Três Lagoas, que terá uma nova linha com capacidade produtiva de 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano, e entra em operação no quarto trimestre de 2017.

Site: www.fibria.com.br