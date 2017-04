Prefeitura leva atrações artísticas, esporte e cultura ao Parque Ibirapuera na tarde de domingo

Atividades acontecem das 14h às 18h na marquise

A Prefeitura de São Paulo promove neste domingo (9), das 14h às 18h, uma série de atrações artísticas, esportes e atividades educacionais, além de apresentações de vídeos, durante os chamados “rolezinhos” no Parque Ibirapuera, na Zona Sul. É uma parceria entre a Prefeitura e o Movimento Greenk.

Desde o segundo final de semana de março, a Prefeitura vem realizando diversas ações nos parques da capital paulista para evitar o consumo de álcool e drogas por adolescentes. A força-tarefa envolve as secretarias de Governo, Verde e Meio Ambiente, Direitos Humanos e Cidadania, Saúde, Cultura, Esporte, Segurança Urbana e de Prefeituras Regionais.

O objetivo do trabalho é conscientizar os jovens sobre os malefícios do álcool e das drogas. Os adolescentes são orientados a aproveitar o espaço dos parques da melhor forma, por meio de atividades esportivas, culturais e de lazer.

Um programa de orientação sobre sexualidade também costuma ser feito, por pessoal especializado, inclusive com oferecimento de testes de HIV e instalação de unidades móveis do Centro de Cidadania LGBT. Há estande para distribuição de água para hidratar os jovens e ambulâncias para atender eventuais emergências. Paralelamente, guardas-civis e fiscais das Prefeituras Regionais fiscalizam o comércio ilegal de bebidas e o consumo delas por adolescentes.

As ações têm como resultado a redução dos danos provocados pelo abuso de álcool. Nos três últimos finais de semana, nenhum atendimento por coma alcoólico foi registrado pelas equipes médicas presentes.

O regulamento do Parque Ibirapuera proíbe a entrada de pessoas com garrafas de vidro e a Lei nº 14.592, de 19 de outubro de 2011, proíbe vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade.

Confira a programação deste domingo:

– Caminhão LED: caminhão com palco telão LED de 4,6m x 2,30m e equipamento de áudio.

– Minicampeonato e show match de games de celulares: campeonato de game através de celular – ClashRoyale ao vivo, com narração da equipe da ESL Pro League, realizado no palco do caminhão.

– Apresentação ao vivo de Djs: a música digital agitando o movimento, discotecagem ao vivo com projeção de vídeos – DJ Cae.

– Mini cosplay parade: desfile e apresentação do movimento cultura Cosplay, em que jovens se apresentam com roupas inspiradas no mundo Game animee. Apresentação no palco e selfie com os presentes.

– Skate sustentável – Campeonato de High Ollie: minicampeonato de salto em altura sobre obstáculos. Barreira montada com duas placas de acrílico com exemplos do que é o e-lixo. Presença de skatistas profissionais. O skatista que conseguir completar a manobra mais alta (passando por cima de um monitor quebrado de computador) será o vencedor.

– Live Painting: Artista Grafiteiro, da Sacool Artes, Lucas Barbosa, irá produzir uma obra ao vivo, durante a realização do evento. Esta obra será presenteada ao parque.

– Apresentações e vídeos educacionais: Apresentação de como funciona os pontos de coleta. Conheça como é feito o desmonte de eletrônicos pelo instituto GEA. Conheça como um eletrônico usado é coletado e transformado em matéria-prima.

Durante essas atividades, o Movimento Greenk fará uma convocação aos jovens para alertar quanto a questão ambiental, que se tornou um desafio mundial: o descarte correto do chamado e-lixo (computadores, celulares, tablets, mouses, fios etc.).

As ações têm participação do Instituto GEA que, por meio de suas ações e programas de coleta seletiva de lixo e reciclagem desenvolve a cidadania e a educação ambiental, e do Sinctronics, Centro de Tecnologia e Inovação responsável por coletar e transformar eletroeletrônicos em matéria-prima e peças de novos produtos.

Serviço

Data: 9/04 (domingo)

Horário: 14h às 18h

Local: Marquise do Parque Ibirapuera

–

AC | Secretaria do Verde e do Meio Ambiente

Rua do Paraíso, 387 – 10º andar

Tel: 5187-0387/ 95712-3945

Site: www.prefeitura.sp.gov.br/svma

Facebook: www.facebook.com/svmasp

Twitter: @svmasp