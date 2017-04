Arezzo faz customização de produtos nesta sexta (7)

Ação acontece no Shopping Campo Grande, das 18 às 22 horas

Cada vez mais as marcas investem na estratégia de oferecer produtos personalizados aos seus clientes. E é com esse objetivo que a Arezzo vai realizar a ação Persona-me, nesta sexta-feira (7), na loja do Shopping Campo Grande, na capital. Com a presença de Dj e um coquetel, das 18 às 22 horas, a loja contará com uma artista plástica que irá customizar os produtos dos clientes, criando uma identidade única para cada consumidor.

A personalização será feita em peças como bolsas e sapatos e mesmo quem já comprou algum item da loja em outra data poderá ir até o local e participar da ação. A artista plástica Lyara Costa fará pinturas nas peças com materiais importados garantindo uma personalização duradoura. A pintura poderá ser escolhida pelos clientes junto à artista, dando um toque ainda mais exclusivo às peças.

Serviço:

Data: 7 de abril

Horário: das 18 às 22 horas

Local: Arezzo Shopping Campo Grande

AC | Sato