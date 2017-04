Vereador Agnaldo quer funcionamento da Banda Acyl da Silva Barbosa

O vereador do PTB de Ladário, Agnaldo dos Santos Silva Junior, apresentou um requerimento ao prefeito de Ladário, Carlos Anibal Ruso Pedrozo, com cópia a diretora-presidente da Fundação de Cultura, Antoninha Guimarães, solicitando informações sobre a previsão de retorno da Banda Municipal Acyl da Silva Barbosa.

O parlamentar também solicitou que seja enviada para a Câmara de Vereadores a relação dos patrimônios da Banda, “tendo em vista que a música é uma ferramenta que contribui para a formação de músicos e cidadãos, o requerimento visa dar satisfação a população jovem de Ladário que querem ser atendidas por este importante programa”, explicou Agnaldo.

Indicações

Ao prefeito Carlos Ruso, com cópia a secretária de Saúde, Ana Lucia de Vasconcellos Pereira, sugerindo que seja feita a contratação de um recepcionista para o setor de regulação da Saúde do Município.

Ao prefeito Carlos Ruso, com cópia ao secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Luiz Afonso Peres Mazó, solicitando que seja feita a manutenção do quebra mola localizado na avenida 14 de Março, entre a Saldanha da Gama e Rui Barbosa, em frente a Igreja Assembléia de Deus.

Ao prefeito Carlos Ruso, com cópia ao secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando que seja feita a manutenção nas galerias de águas pluviais localizadas na rua Soldado José Pereira, esquina com a Pedro Inácio e José Francisco Alves, no conjunto SEAC.

Ao prefeito Carlos Ruso, com cópia ao secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando que disponibilize lixeiras com tampas no perímetro das feiras livres do município.

Ao prefeito Carlos Ruso, com cópia ao secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando patrolamento na rua Marechal Rondon, esquina com a Riachuelo e Saldanha da Gama, no bairro Almirante Tamandaré.

Ao prefeito Carlos Ruso, com cópia a Empresa de Transporte Coletivo Intermunicipal Canarinho LTDA, solicitando o aumento da rota do transporte coletivo de passageiros no bairro Boa Esperança e no conjunto SEAC.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Vereador Douglas Assad Arruda – PTB