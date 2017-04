Prestação de contas da Cassems é aprovada por unanimidade

Aconteceu na tarde desta sexta-feira (07), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, a “XVI Assembleia Geral Ordinária (AGO) de Prestação de Contas” da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), referente ao exercício de 2016. O evento é realizado anualmente e é aberto a todos os servidores estaduais que são beneficiários da Caixa dos Servidores. Neste ano, 71 município estiveram presentes no evento que aprovou as contas da Caixa dos Servidores por unanimidade.

No evento, foram apresentados o Relatório de Atividades realizadas pela Cassems, no exercício de 2016, a prestação do Conselho de Administração e a apresentação dos pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, também referentes ao exercício 2016.

Desde 2013, a Caixa dos Servidores tem feito alguns ajustes que a levaram a figurar como um dos principais planos de saúde de autogestão do país. Dentre as conquistas que levaram a Caixa dos Servidores a alcançar tal posição estão o aumento de receita, de investimentos, do ativo e do patrimônio líquido e a redução da sinistralidade.

A apresentação do parecer da Auditoria Independente, realizado durante a AGO, apontou que a Cassems apresentou um superávit líquido no valor de 35 milhões, crescimento de 66,67% em relação ao ano anterior. A Caixa dos Servidores encerrou o ano com patrimônio líquido de 149 milhões. Ainda segundo os dados divulgados, em 2016, a Cassems apresentou um ativo circulante líquido de 136 milhões, um aumento de 12% em relação a 2015.

Ao ler seu parecer, a contadora responsável pelo balanço contábil da prestação de contas, Vanda Lúcia Weiller de Vasconcelos, destacou a estrutura eficaz da gestão da Caixa dos Servidores.

“A Cassems contempla um eficaz mecanismo de auto regulação da sua gestão econômico-financeira quando enumera que os gastos com despesas administrativas não podem, em cada exercício, superar 10% do total da receita anual. Em outras palavras, esta cláusula define que quanto menores forem os gastos com as despesas de administração da Operadora maiores serão os investimentos com as melhorias da Rede Credenciada, trazendo benefícios a todos os associados”, avalia a contadora.

Durante a apresentação do seu parecer, o presidente do Conselho Fiscal da Cassems, Lucílio Souza Nobre, afirma que “as referidas demonstrações contábeis expressam adequadamente a situação financeira e patrimonial da Caixa dos Servidores e os conselheiros opinam favoravelmente quanto a aprovação dos documentos apresentados durante a Assembleia Geral Ordinária”.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, além de coroar o trabalho da diretoria, a AGO reafirma o papel dos beneficiários no sucesso da Caixa dos Servidores. “É o evento máximo da Cassems, é o momento que coroa o trabalho que realizamos coletivamente. A participação de todos os beneficiários traz para nós um imensa alegria e esse envolvimento continua trazendo bons resultados para a Caixa dos Servidores, fazendo uma saúde de melhor qualidade para todos os servidores públicos e seus familiares. A nossa responsabilidade é cada vez maior para que a gente possa continuar avançando rumo a uma saúde digna pra todos os servidores públicos do nosso Estado, e isso é um desafio enorme. O nosso país passa por grandes problemas na área da política e da economia, mas a Cassems tem se comportado como uma ilha de exceção, graças ao trabalho de uma gestão profissionalizada e, sobretudo, da participação de todos os associados. Esse é o tripé mais importante para o sucesso da nossa Cassems”, finaliza.

Gestão Participativa

A união e a persistência, aliadas à ousadia e a irreverência, fizeram com que os servidores públicos realizassem o sonho de poder cuidar da própria saúde. Mas foram sentimentos como dedicação, transparência e coletividade que transformaram esse sonho em uma das 100 maiores e melhores empresas do Centro-Oeste. Prova disso é a participação em massa dos beneficiários do interior do Estado.

A beneficiária Maria José Muniz veio de Aquidauana para participar da AGO. Para ela, saber o que acontece com plano de saúde é um dever de todo beneficiário. “Acho muito importante participar, para ver o que está acontecendo com o nosso plano e participar das decisões. Sempre que puder eu vou vir participar desse momento importante. Nós de Aquidauana somos muito gratos e satisfeitos com a Cassems”, conta.

De acordo com a beneficiária Mara Rúbio dos Santos, de Coxim, a Assembleia é o momento que os beneficiários tem para saber onde está sendo investido o seu dinheiro. “É fundamental participar da AGO porque a gente fica sabendo onde está sendo investido o nosso dinheiro. A transparência da Cassems é de suma importância, porque a gente fica mais confiante por saber que o nosso dinheiro está sendo bem empregado na saúde do nosso servidor. É um privilégio participar desse evento”, avalia.

Lucimar Rodrigues veio de rio Verde para acompanhar a Assembleia. Segundo ele, a saúde da sua família não poderia estar em melhores mãos. “Eu tenho Cassems faz muito tempo e ela para mim é um plano muito bom e eu gosto muito. Todos os meus filhos são agregados e a Caixa dos Servidores sempre me atendeu muito bem toda vez que eu precisei. Esse plano de saúde é muito bom e eu nem imagino como seria se não tivesse a Cassems”, explica.

Mesmo não sendo titular, Marco Antônio Francischinelli, se deslocou de Nova Andradina para acompanhar a AGO por considerar a importância do evento. “Eu sempre venho acompanhando a minha esposa que é a titular. Hoje ela não pode vir e eu vim representa-la. Eu participo porque sempre sou muito bem atendido pela Cassems e creio que a Assembleia é um momento importante para a gente saber como é feita a Cassems”, afirma.

Teresinha Aguiar veio de Corumbá para agradecer a atenção que a Caixa dos Servidores presta a toda a sua família. “Eu venho todo ano e gosto muito de participar porque a Cassems já fez muita coisa boa por mim e pela minha família. Sempre fomos muito bem tratados e eu tenho dever de vir aqui participar”, conta.

Vinda de Terenos, a beneficiária Telma Maria dos Santos também acredita que é obrigação do beneficiário acompanhar de perto o seu plano de saúde. “Nós que somos beneficiários temos a obrigação de participar para se atualizar sobre tudo o que está acontecendo com o nosso plano. Acho o plano de saúde excelente, sou sempre muito bem atendida, porque a Cassems tem uma estrutura muito boa”, analisa.

O professor Sandro Fantini destaca o momento democrático da AGO. “Eu participo porque é importante, é um momento no qual a gente discute e planeja a Cassems, faz uma avaliação do que passou. É um espaço democrático para poder debater e discutir porque a Cassems é nossa e todos nós que somos beneficiários temos que vir participar”, afirma.

A conselheira de Administração da Caixa dos Servidores, Lilian Olívia Fernandes, destaca que esse é o momento para se debater o que foi feito e discutir o futuro. “Esses momentos com os beneficiários são de extrema importância, porque é uma condição que a gente tem no estatuto de uma entidade democrática, onde quem é o dono do pleno pode sugerir ideias. Esse é o momento também de ouvir o que a diretoria e os conselhos têm feito na gestão e também de construir o futuro do plano”, avalia.

Alexandre Barbosa, que também é conselheiro de Administração salienta a transparência do Cassems ao realizar a AGO. “Esta Assembleia é muito importante por conta da transparência que a Cassems tem com o seu beneficiário. Isso é prestar conta ao servidor de como está sendo gerido o seu plano e esse é o diferencial da Caixa dos Servidores. Eu sinto muito orgulho de fazer parte do conselho de administração da Cassems”, pontua.

O conselheiro de administração e presidente de Fetems, Roberto Botarelli, afirma que o sucesso da Cassems acontece porque ela é administrada por servidores públicos.

“Mais uma vez, temos a oportunidade de conhecer a saúde financeira da Cassems. Como membro do conselho de Administração, percebo que quando o servidor público cuida do que é dele, funciona. A Caixa dos Servidores representa 10% da população de Mato Grosso do Sul e, hoje, em nome de todas as entidades sindicais quero agradecer pela austeridade da administração da Cassems.”, explica.

O secretário de Administração do Governo Estadual, Carlos Alberto Assis, afirma que a Cassems é um orgulho para Mato Grosso do Sul. “A Caixa dos Servidores é um orgulho para o Governo e referência para o país. Eu tenho orgulho quando passo em frente ao hospital aqui de Campo Grande e tenho orgulho quando o servidor vem elogiar a Cassems. Tenho certeza de que vamos caminhar muito tempo juntos”, conta.

O vice-presidente da Cassems, Ademir Cerri, destaca o papel do servidor nesse momento democrático. “É um compromisso estatutário que a gente faz com muito prazer, é a ocasião que o servidor tem de chegar até a Cassems para propor mudanças, sugerir ideias para que a gente possa melhorar”, avalia.