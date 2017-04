Equipamento faz gerenciamento e controle de irrigação de acordo com mudanças climáticas

Regatec traz ao Brasil equipamento que faz o gerenciamento dos controladores dos sistemas de irrigação, por meio de uma rede WiFi, de qualquer lugar e a qualquer momento. Este sistema permite reprogramar diariamente a irrigação de acordo com mudanças climáticas apenas com o CEP da região.



A Regatec, empresa com 27 anos no mercado de irrigação e pioneira em sistemas de automação, trouxe para o Brasil um produto para melhorar ainda mais esse processo. Trata-se de um equipamento que faz o gerenciamento dos controladores dos sistemas de irrigação de qualquer lugar e a qualquer momento, de acordo com mudanças climáticas do local através do Código de Endereçamento Postal (CEP).

O Modulo LNK WiFi (Produto americano, da Rain Bird, marca que a Regatec representa no Brasil, dede 1990) possibilita, através de uma rede conectada à internet, que uma irrigação possa ser programada e gerenciada de acordo com a necessidade, por ajuste automático, onde é definido pelo usuário o tempo de irrigação (de hora em hora, ou uma vez por dia etc), ou de acordo com clima da região.

“Com isso o mundo se abre e você poderá ter acesso, operar e programar o seu controlador de qualquer lugar. Ao inserir o CEP de sua região, o sistema terá acesso aos dados climáticos mais recentes e, com isso, poderá reprogramar a irrigação para tão somente irrigar o necessário”, destaca Danny Braz, engenheiro e diretor técnico da Regatec.

Certificado por ser pelo menos 20% mais eficiente sem prejudicar seu desempenho, através da Certificação Water Sense, seu uso permite economia de água com ajustes diários, programação calculada em tempo real.

O LNK é compatível com a maioria dos aparelhos já existentes, precisando apenas talvez trocar o painel. O equipamento permite uma instalação rápida, fácil e interativa, além de apresentar uma interface simples para os usuários fornecendo acesso de acordo com a demanda de programação. O download é gratuito e não é necessário de criar uma conta e nem preencher nenhum cadastro informação, de acordo com Danny Braz seu custo com a aplicação não ultrapassa R$1000,00.

Ele atua para que seja feita uma análise do solo em tempo real, aliado a um sensor de umidade do solo checando se existe umidade suficiente e, dispensando ou não, a necessidade de irrigação. Digamos que no dia anterior houve uma chuva atípica. O equipamento permite verificar se a área verde está apta e alterar a programação da distribuição de água.

Sobre a Regatec – É reconhecida como a primeira empresa nacional a se especializar em irrigação e automação por controle central. A empresa se destaca por uma atuação focada na sustentabilidade dos recursos naturais, e oferece ao mercado soluções completas para captação, coleta, filtragem, armazenagem e gestão da água de chuva.

A Regatec atua em projetos personalizados para cada necessidade, em segmentos como paisagismo e jardinagem, estádios de futebol, campos de golfe, despoeiramento de fazendas de confinamento de gados, haras, entre outros. É filiada ao Irrigation Association (IA), Associação Brasileiras dos Arquitetos Paisagistas (ABAP), Associação Nacional do Paisagismo (ANP) e Green Building Council Brasil (GBC Brasil) além de contar com auditor credenciado para irrigação de campos de golf pela IA associação americana de irrigação.

Sobre a Rain Bird – Empresa americana líder mundial na fabricação e fornecimento de produtos de irrigação em segmentos como golfe, campos de futebol, agricultura e mineração em mais de 130 países no mundo. A Regatec foi a primeira distribuidora da marca no Brasil.

