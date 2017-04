Dia Mundial da Saúde: Câncer – Para prevenir, tem que se informar

Especialista da NotreDame Intermédica esclarece dúvidas sobre diferentes tipos de câncer e como previni-los



São Paulo, 07 de abril de 2017 – O câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo e, a cada ano, cerca de 8,2 milhões de pessoas morrem devido à doença. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), atualmente, mais de 32 milhões de pessoas vivem com a doença no mundo todo. A OMS estima, ainda, que o número de novos casos de câncer continuará aumentando apesar do enorme investimento no combate à doença.

“Em primeiro lugar, é importante esclarecer que existem fatores de risco internos e externos. Fazem parte dos fatores internos as mutações genéticas e a hereditariedade. Já os fatores externos são os comportamentais e ambientais. De 80% a 90% dos casos estão associados a fatores ambientais” – ressalta Dr. Francisco Miguel Correa, especialista em Oncologia da NotreDame Intermédica.

Para o especialista da NotreDame Intermédica, os dados são realmente alarmantes. “Mas é exatamente por isso que investir em ações de prevenção e disseminação da informação é extremamente importante”. No último dia 4 de abril, a NotreDame Intermédica realizou a Oficina de Saúde “Câncer: para prevenir, tem que se informar”, onde clientes e convidados assistiram a palestra do Dr. Miguel e puderam sanar as principais dúvidas. Veja abaixo as orientações do especialista sobre os tipos de câncer mais comuns e como preveni-los:

1. O câncer de pulmão – É o mais comum de todos os tumores e, em 90% dos casos, é associado ao consumo de tabaco e seus derivados. Por este motivo, trata-se de uma doença potencialmente evitável. Geralmente, os sintomas decorrentes do câncer de pulmão aparecem apenas quando a doença já está avançada. Sinais: Tosse seca, falta de ar, dor torácica, pneumonias de repetição, presença de sangue no escarro e perda de peso sem motivo aparente. Prevenção: Não fume. Busque uma alimentação rica em frutas e legumes. Evite locais com muita poeira ou com altos níveis de poluição.

2. Câncer de tireoide – O câncer de tireoide pode ser considerado o mais comum da região da cabeça e pescoço e é três vezes mais frequente no sexo feminino e em mulheres com mais de 40 anos. Cerca de 90% dos nódulos de tireoide são benignos. Sinais: A presença de um nódulo na tireoide (região anterior baixa do pescoço) normalmente não é necessariamente indicação de câncer, mas fique atento a dores na região, tosse constante, rouquidão e problemas respiratórios. Prevenção: A melhor forma de prevenir este câncer é realizar exames que irão indicar a necessidade de retirada total ou parcial da tireoide. Trata-se de um câncer com 97% de chance de cura.



3. Câncer de intestino – A maioria dos tumores se origina a partir de pequenas lesões chamadas pólipos adenomatosos. Sinais: Alteração do ritmo intestinal, dores abdominais, presença de sangue nas fezes, sangramento anal, dor ao evacuar, diarreias e sensação de evacuação incompleta. Prevenção: Evite o consumo excessivo de carne vermelha e gordura e aposte em uma alimentação rica em frutas e legumes. O tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas também devem ser evitados. Outros fatores que aumentam a probabilidade do surgimento da doença são as doenças inflamatórias e os pólipos intestinais, bem como idade acima dos 50 anos e obesidade. As recomendações atuais para o rastreamento do câncer colorretal incluem todas as pessoas acima dos 50 anos de idade, independentemente de apresentarem sintomas.



4. Câncer de Fígado – É dividido em duas categorias: o primário no fígado, originado no próprio órgão e o secundário ou metástico, originado em outro órgão. O primario, conhecido como Hepatocarcinoma é o mais frequente e ocorre em 80% dos casos. Sinais: Geralmente esta doença é pouco sintomática na fase inicial, mas alguns de seus sinais são dores abdominais, massa abdominal, distensão, anorexia, icterícia (presença de cor amarelada na pele e nos olhos), ascite (conhecida como barriga d’água) e perda súbita de peso. Prevenção: Como 50% dos casos são causados pela cirrose hepática, muitas vezes causada pelo alcoolismo, recomenda-se a não ingestão de bebidas alcoólicas. Vale lembrar, no entando, que a cirrose hepática também é causada pela Hepatite Crônica.



Oficinas de Saúde

Periodicamente o Grupo NotreDame Intermédica organiza suas “Oficinas de Saúde”, onde beneficiários e convidados participam de palestras com especialistas em diferentes áreas. Em 2017, a primeira Oficina de Saúde teve como tema “Mulheres em relacionamento sério com a Saúde”, onde todas puderam tirar dúvidas relacionadas a menopausa, seus sintomas e terapias. A próxima Oficina de Saúde está programada para maio e terá como tema “Maternidade: Mamães a postos”, e irá tratar sobre distúrbios emocionais, entre outras síndromes geradas pela mudança de vida com a chegada do bebê.

Compartilhando e incentivando hábitos saudáveis

O Grupo NotreDame Intermédica mantem em seu canal no Youtube diversos vídeos com dicas e orientações valiosas que visam melhorar a qualidade de vida e auxiliar na prevenção de riscos e doenças da população em geral, além de campanhas e vídeos institucionais. O canal pode ser acessado clicando no link abaixo:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfJnzTJJhlD9hsK4ZKGKbOXSPYnhSKXPm

Reconhecidamente sólido, o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) possui 49 anos de atuação na área da Saúde. A companhia é pioneira em Medicina Preventiva e, por meio de programas estruturados, trabalha para oferecer saúde integral com acolhimento aos seus mais de 3,6 milhões de beneficiários, além de proporcionar qualidade de vida e bem-estar, e incentivar a adoção de hábitos saudáveis em cada etapa do atendimento.

Site: www.gndi.com.br

