Segurança no transporte de cargas é tema do Solutions Fórum e de inovações de expositores

Espaço de destaque na Intermodal South America, o Solutions Fórum, é dedicado para a apresentação de conceitos, produtos e serviços de especialistas e de expositores, potencializando suas marcas e promovendo o relacionamento com o setor. Realizado durante os três dias de feira, empresas como Bedeschi, Gluck Consultoria, Kalmar, Prologis e Wilson Sons mostraram ao mercado seus cases de sucesso.

Uma palestra que chamou a atenção dos profissionais presentes foi a da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), que apresentou dados sobre o crescimento do número de roubos de cargas no Brasil nos últimos anos e quais iniciativas do governo podem ajudar a combater esta prática.

Segundo o diretor de Prevenção de Perdas da entidade e gerente de segurança em supply chain do Brand Security Group na América Latina, Fábio Barbosa, somente em 2016 o Brasil registrou cerca de 25 mil roubos de cargas. “O Brasil perde mais de R$ 2 bilhões por ano por causa desses delitos. Prejudicado por estes indicadores, o país é considerado o oitavo mais perigoso do mundo no transporte de cargas, ficando atrás apenas de países como Iraque e Síria”, destaca.

De acordo com Barbosa, somente no estado de São Paulo houve um aumento de 28% nos roubos de cargas em 2016. Entre todos os segmentos atingidos os mais prejudicados são o de alimentos, em que ocorrem 40% dos roubos; o de eletrônicos (7,6%); o de tabaco (7,3%) e o de fármacos (6%).

“Para combater essas práticas precisamos de mais ferramentas que nos auxilie, como o Decreto 8.614, aprovado em 2015, que regulamenta, entre outros pontos, o que é considerado roubo de carga e quais são as medidas cabíveis para lutar contra isso”, completa.



Expositor da Intermodal, o Grupo Protege está ampliando a sua frota de caminhões blindados que atendem ao serviço de “Carga Segura” justamente para oferecer as empresas opções mais seguras no transporte de cargas de alto valor agregado, entre elas, algumas das citadas no cenário apresentado por Barbosa, da ABINEE.



Na feira, a Protege lança o veículo pesado Titanis, o maior da categoria no Brasil. O caminhão foi projetado para atender a demanda de transporte de eletrônicos (notebooks, celulares, circuitos integrados, entre outros), medicamentos, cartões, documentos sigilosos, formulários de cheque em branco e outras mercadorias em grande escala. “Trata-se de uma solução completa para o cliente que elimina o gerenciamento de risco e logístico, escolta e a divisão do frete em várias viagens”, explica o diretor-geral do Grupo Protege, Mario Baptista de Oliveira.

Outro lançamento da Protege na Intermodal é um projeto piloto para o segmento de transporte de cargas de alto valor agregado que permite a integração e comunicação instantânea do caminhão com os sistemas da empresa e ao cliente através de uma conexão altamente protegida e segura. O projeto proporciona uma gestão mais eficiente do serviço contratado agregando novos dispositivos, através de tecnologia embarcada.