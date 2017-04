Três Lagoas-MS: Vereadores prestigiam entrega de crachás para servidores do Samu

A partir de hoje, os servidores terão uma identidade funcional

Vereadores e o prefeito Ângelo Guerreiro realizaram a entrega da identidade funcional dos servidores do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), durante solenidade realizada no Plenário da Câmara, na manhã desta sexta-feira (7).

O ato reuniu ainda os secretários municipais Angelina Zuque (Saúde), Cassiano Maia (Finanças), Gilmar Tabone (Administração), servidores da Casa, assessores de gabinetes e os vereadores Marisa Rocha, Davis Martinelli, Sargento Rodrigues, Professor Flodoaldo, Sirlene e o presidente da Câmara, André Bittencourt, que compôs a mesa de honra.

“O objetivo é o reconhecimento e a valorização dos profissionais que, somente nos primeiros três meses do ano, já atenderam 1.800 ocorrências. Agora, além do uniforme, terão uma identificação”, destacou o coordenador geral do Samu, André Dourado.

Falando em nome dos vereadores, o vereador Sargento Rodrigues, ressaltou que é um dia muito feliz, um reconhecimento para aqueles que são verdadeiros heróis. “Vocês já têm o reconhecimento de toda a sociedade e todos nós, vereadores, parabenizamos vocês pelo excelente trabalho que realizam, salvando vidas”, frisou o parlamentar.

A secretária municipal de Saúde acrescentou que, a partir de agora, os servidores do Samu serão reconhecidos também pela identificação do crachá e não somente pelos uniformes. “É uma identificação que efetiva, no dia de hoje, o reconhecimento de um trabalho, de um empenho, daqueles que salvam vidas”, citou.

O prefeito Ângelo Guerreiro parabenizou a iniciativa da Coordenação do Samu, da secretária municipal de Saúde e de colaboradores e falou da importância de se ter amor ao trabalho. “Nós temos que ter, acima de tudo, amor pelo que fazemos. Se houver a dedicação de todos para trabalhar unidos, vem a conquista lá na frente. Não para nós e sim para a população. Parabéns a todos, quem ganha é a população”, finalizou Guerreiro.