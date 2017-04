Sílvio Santos passa o comando do SBT para as filhas

Patrícia Abravanel ficou de fora das ações da emissora, que ficará no comando de Daniela e Renata

Durante o Troféu Imprensa, gravado na última quinta-feira, 6, Silvio Santos declarou que o comando da SBT ficará, a partir de agora, a cargo de duas de suas filhas, Daniela (que já é diretora artística e de programação da emissora) e Renata (vice-presidente do Grupo Silvio Santos). Ainda não sabe se o anúncio vai aparecer na exibição do prêmio, que vai ao ar no próximo domingo, 9, a partir das 20h.

Foto: Divulgação | SBT / Guia da Semana

Em fevereiro, Silvio recebeu uma autorização do governo federal para transferir o comando da emissora para suas filhas, por meio de quatro decretos publicados no Diário Oficial da União. Os decretos autorizaram o SBT a realizar “transferência indireta” e “modificação do quadro diretivo” das concessões em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.