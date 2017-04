No Engenhão, Botafogo e Fluminense se enfrentam pela semifinal da Taça Rio

Depois de avançar no primeiro lugar do Grupo B, o Botafogo entra em campo neste domingo, pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O confronto promete ser dos mais complicados contra o Fluminense, às 16 horas, no estádio do Engenhão, no Rio. Por ter melhor campanha que o rival, que terminou em segundo do Grupo C, os botafoguenses podem até mesmo empatar que ainda assim passam à final.

O Botafogo sabe das dificuldades que encontrará no duelo. Ainda que tenha feito a melhor pontuação do Grupo B (13 pontos), o time dirigido pelo técnico Jair Ventura sofreu em seus clássicos na competição. Primeiro, empate com o Vasco por 0 a 0 pela segunda rodada. Na partida seguinte, revés para o próprio Fluminense, de virada, por 3 a 2.

Diante do adversário, a tendência é que o comandante escale um time repleto de reservas, preservando os titulares para a disputa da Copa Libertadores. Quem pode receber chance é Sassá, que, recuperado fisicamente, disputa partida após partida posição com Roger. Por outro lado, a presença de Camilo é incerta. Dando sinais de descontentamento com a posição que vem atuando, o meia pode ficar no banco de reservas ou até mesmo não ser relacionado.

Caso se garanta na final, o Botafogo volta a jogar no próximo domingo. Antes disso, contudo, a equipe entrará em campo pela Libertadores na quinta-feira para enfrentar o Atlético Nacional, na Colômbia. O duelo pela competição continental reduziria o tempo de descanso para os cariocas. Ainda assim, Jair Ventura promete não aliviar. “Queremos ganhar. Vamos jogar para vencer. Espero voltar para fazer a final e estudar mais o adversário na viagem”, disse.

Do outro lado, o Fluminense também não deve entrar com força máxima. Independente do que aconteça em campo, o time do técnico Abel Braga já está com vaga garantida na semifinal do Campeonato Carioca, o que representa para o treinador a oportunidade de realizar testes na formação titular. Pela primeira fase da Taça Rio, a equipe somou 11 pontos e terminou em segundo do Grupo C – atrás somente do Vasco, com 12.

Mantendo o mistério, Abel Braga não revelou a escalação titular. Certa, todavia, é a volta do volante Lucas, fora dos últimos quatro jogos com dores articulares. Caso opte, de fato, pelos suplentes, o comandante não poderá contar com o zagueiro Nogueira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o Fluminense não tem lateral-direito, já que está sem Lucas e Renato.

O zagueiro Renato Chaves falou sobre a importância do jogo. “Estamos motivados, pois a gente representa uma camisa muito grande. Em todos os jogos que entramos em campo, independente do campeonato, se estamos classificados ou não, a gente entra para ganhar. É o que vamos fazer no domingo”.