Com novidades, 12º Festival das Cataratas é lançado oficialmente

Nesta quarta-feira (5), o 12º Festival das Cataratas – maior evento fixo de Foz do Iguaçu e o segundo maior de turismo da região sul do Brasil – foi lançado oficialmente. O Festival será realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho, no Rafain Palace Hotel & Convention Center.

Durante a solenidade, o coordenador e idealizador do Festival, Paulo Angeli, destacou a evolução do evento ao longo de sua trajetória iniciada em 2006 e anunciou novidades esta edição, como a XI Reunião de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a Rodada de Negócios e a ampliação do Salão de Vinhos Argentinos e o 2º Salão de Turismo Thermal & Spa. Isso sem falar do 11º Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, evento já consolidado o principal técnico-científico do setor no Brasil.

“Já somos o quarto maior evento de turismo do Brasil e todos os anos queremos trazer coisas novas ao nosso público”, destacou Angeli. Desde a primeira edição realizada em 2006, o Festival aumentou quase sete vezes seu número de participantes, passando de 1115 em 2006 para 7043 em 2016. O número de expositores também cresce a cada ano, registrando no ano passado o número recorde de 1767 pessoas.

De acordo com o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindhotéis), Carlos Silva, “o Festival tem feito pela nossa cidade e pelo Destino Iguaçu, mostrando o que há de melhor na hotelaria, gastronomia e turismo em geral”. O pensamento é compartilhado pelo secretário do Turismo de Foz do Iguaçu, Lourenço Kuerten: “É muito importante investirmos aqui para que para que as pessoas conheçam in loco o que temos de melhor em Foz do Iguaçu. Com certeza, esta será mais uma edição de sucesso”, complementou.

O superintendente de Comunicação Social da Itaipu Binacional, Gilmar Piolla, também parabenizou os organizadores do Festival e classificou o evento “como uma ferramenta para alavancar relacionamentos, negócios e canais de distribuição, além fortalecer os profissionais que fazem o turismo acontecer no dia a dia”.

Em 2016, o Festival contou com a participação de 7.043 pessoas provenientes de todos os estados brasileiros e 12 países, além de 1.767 expositores que apresentaram 912 marcas no evento. Já o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, que incentiva a formação acadêmica e o fortalecimento da relação entre o mercado e as instituições de ensino, reuniu 1.155 estudantes de todo o Brasil e teve recorde no número de trabalhos submetidos (264) e aprovados (199).

Entre as autoridades confirmadas para a edição de 2017 está o presidente da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), Vinícius Lummertz, e Maria Gravari-Barbas, Drª em Geografia e Planejamento e diretora da Cátedra UNESCO “Cultura, Turismo e Desenvolvimento”.

12º Festival das Cataratas

O Festival das Cataratas é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo, com organização da De Angeli Feiras & Eventos.

Dias: 28, 29 e 30 de junho de 2017

Local: Rafain Palace Hotel &Convention

Foz do Iguaçu – PR – BR

045 3029 6603 / 99975 2402 (Tim)

Festival das Cataratas nas redes

Site: festivaldascataratas.com

Facebook: facebook.com/festivaldascataratas

Twitter: twitter.com/fitcataratas

Instagram: instagram.com/festivaldascataratas

E-mail: secretaria@festivaldascataratas.com