Em Três Lagoas, jacaré é encontrado morto com tiro na cabeça

Animal é de porte grande e também estava sem o rabo. Há suspeitas que ele tenha sido removido da Lagoa Maior

Lucas Gustavo do Perfil News

O animal estava sem o rabo e jogado à beira da via. (Fotos: Paulo Rezende/ Perfil News).

Um jacaré, provavelmente da espécie papo amarelo, foi encontrado morto na rua Custódio Andries, do bairro Chácara Imperial, em Três Lagoas. O fato aconteceu na manhã desta sexta-feira (7). O animal estava sem o rabo e jogado à beira da via. Na cabeça dele, testemunhas notaram indícios de um disparo de arma de fogo. Há suspeitas que o réptil tenha sido removido da Lagoa Maior.

O mestre de obras Natalino Barbosa, de 48 anos, foi quem encontrou o jacaré morto enquanto seguia para o trabalho. O animal é de porte grande e estava repleto de moscas. Nas imediações do corpo também havia alguns urubus. Em entrevista ao Perfil News , o morador disse acreditar que o réptil tenha aproximadamente 1 metro e meio.

PMA

A reportagem comunicou a Polícia Militar Ambiental (PMA) sobre o caso. Na sequência, o subtenente Da Silva enviou uma equipe ao local. De acordo com ele, as condições do jacaré serão analisas para saber se realmente há marcas de ferimentos.

Conforme o subtenente, a ocorrência vai ser encaminhada à Polícia Civil para ser investigada. Por enquanto, não há suspeitos do crime ambiental. Além disso, a rua onde o animal foi achado é bastante isolada.