Em ação conjunta foi interceptado um carregamento de 129 kgs de maconha e 270 munições de uso restrito

A Polícia Federal vinha acompanhando atividades de tráfico de drogas na BR 262 há 15 dias, tendo recebido informações de que um grupo poderia estar deslocando pela referida rodovia em direção ao interior de SP com carregamento de drogas. Então foi solicitado o apoio da equipe da PRF na abordagem. Por volta das 01:00 horas do dia 08/04/2017, em frente à Unidade Operacional da PRF em Água Clara/MS, na altura do Km 141 da rodovia BR 262, foram abordados os veículos Jeep/Renegade S, placas de Campo Grande/MS o qual tracionava a carreta Reb/Angola AWA, placa de Nova Andradina/MS, juntamente com a motocicleta I/Honda/CBR 1000 R, placa de Campo Grande/MS, conduzido por B. F. S. B., empresário, 37 anos, tendo como passageira I. L. V., desempregada, 18 anos, bem como foi abordado o veículo Ford/F250 XLT F, placas de Campo Grande/MS, que seguia viagem junto com o Jeep/Renegade, e era conduzido por C. J. S. C., serralheiro, 26 anos.

No momento da abordagem, ambos os condutores apresentaram sinais evidentes de nervosismo e contradição nas respostas em relação à origem, destino e finalidade da viagem. Em razão da situação de fundada suspeita de cometimento de ilícito, foi procedida à busca minuciosa nos veículos e pessoas envolvidas, passo em que se constatou a presença de diversos volumes de substância entorpecente correspondente à maconha, que totalizou 129,9 kg assim como 199 munições calibre 7,62 e 71 munições calibre 9 mm. Os volumes de entorpecente encontravam-se ocultos em fundos falsos na caminhonete F250 (78,2 Kg) e no semi-reboque tracionado pelo utilitário Renegade (51,7 Kg), onde também foram localizadas as referidas munições.