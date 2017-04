FLEMING’S CRIA SOBREMESA ESPECIAL PARA A PÁSCOA

Restaurante traz torta de chocolate com nozes e menu com preços fixos por tempo limitado

Para celebrar o período da Páscoa, o Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar aposta em uma sobremesa irresistível. Inspirada na época, a exclusiva Fleming’s Walnut Turtle Pie (R$35,00) é uma torta cremosa de chocolate com nozes feita artesanalmente, coberta com uma generosa porção de caramelo e lascas de chocolate meio amargo. O restaurante ainda traz opções de menu com preços fixos que incluem, além da sobremesa, entrada e prato principal. As combinações podem custar R$105 ou R$ 145 a depender da escolha e trazem opções de peixes e frutos do mar, além do cordeiro típico da data. Entre os pratos, o destaque é para o Oven Roasted Robalo, deliciosa posta de robalo grelhada com crosta de panco e ervas, acompanhada de brócolis no vapor.

SERVIÇO

Menu especial de Páscoa

Entrada (uma opção inclusa na seleção de um dos pratos principais)

Fleming’s Salad – mix de folhas com nozes caramelizadas e cranberries secas, finalizado com lemon balsamic vinaigrette sauce

Opções de prato principal (R$145):

Double Cut Lamb Chops – cortes de bistecas de cordeiro finalizados com madeira fig sauce, acompanhadas de purê de batatas com azeite de trufas brancas.

Opções de prato principal (R$105):

Barbecue Salmon Fillet – salmão preparado com glacê de barbecue, servido sobre mix de cogumelos assados com toque de azeite balsâmico.

Sobremesa especial – inclusa em todos os menus ou R$35, se comprada separadamente: