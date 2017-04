Os Divergentes

Deputados e senadores com encontro marcado com as urnas no ano que vem é que vão dar as cartas da Previdência agora, e por aí já se deduz que ela será completamente desossada. Para Michel Temer, porém, é preciso ter algo para chamar de reforma para sobreviver até lá.

No confuso processo de tirar o país do buraco, colocado por gestões petistas, seus antigos aliados e adversários, que se propõem a sair da derrocada, também tropeçam.

O adiamento do julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE na última terça-feira (04) escancarou a ineficiência e falta de rigor da Justiça Eleitoral no controle dos gastos das campanhas eleitorais.

O presidente Michel Temer e sua mulher, Marcela, receberam hoje no Itamarati o casal real da Suécia, rei Carlos Gustavo e a rainha Silvia Sommerlath para um almoço em sua homenagem. Agenda bem diferente do dia-a-dia dos últimos tempos, ao lado de convidados do corpo diplomático e longe dos problemas da política. A rainha Silvia, […]

