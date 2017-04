43º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras será realizado em Poços de Caldas, MG, de 7 a 10 de novembro de 2017

Promovido pela Fundação ProCafé com o tema ‘Novas tecnologias difundir, pro bom café produzir’, contará com apresentação de 100 trabalhos e três seminários técnicos. Prazo para envio de trabalhos técnico-científicos até 20 de setembro de 2017



A 43ª edição do Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, promovido pela Fundação de Apoio à Tecnologia Cafeeira – Fundação ProCafé, será realizada na cidade de Poços de Caldas, MG, no período de 7 a 10 de novembro de 2017, no Centro de Convenções do Hotel Monreale. O evento traz na edição deste ano o tema central “Novas tecnologias difundir, pro bom café produzir”, com objetivo de promover e transferir as novidades tecnológicas do setor, por meio da assistência técnica e demais lideranças da cafeicultura.

No Congresso serão apresentados cerca de 100 trabalhos técnico-científicos de pesquisas e 3 seminários com os temas: técnicas de irrigação; renovação de cafezais e nutrição de lenta liberação; e indução de resistência a doenças. Envio de trabalhos de pesquisas – Os trabalhos de pesquisa devem ser enviados até o dia 20 de setembro para o e-mail:trabalhos@fundacaoprocafe.com.br. Mais informações estão disponíveis no site da Fundação ProCafé ou pelo telefone 35-3214-1411.

