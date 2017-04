Vivo TV abre sinal dos canais Nickelodeon e Comedy Central

Durante o mês de abril, a Vivo TV terá uma série de novidades. O mês começa com o sinal aberto dos canais Nickelodeon (de 7 de abril a 23 de abril) e Comedy Central (disponível até 21 de abril) para todos os clientes sem nenhum custo adicional.

A criançada poderá aproveitar o lançamento da nova programação da Nickelodeon e curtir os novos episódios de Game Shakers, School of Rock, o final da temporada de The Thundermansm, o filme Rufus 2, os novos episódios do Bob Esponja, Lous House e muito mais.

Para os fãs de comédia, neste período o Comedy Central lança o Drunk History, que é uma atração diferente do convencional – enquanto um artista convidado divide com a audiência, entre um drink e outro, sua versão de um fato histórico do Brasil, um grupo de atores interpreta a narrativa, respeitando toda e qualquer situação que possa aparecer. Ou seja, todas as histórias são baseadas em fatos reais, entretanto, deve-se considerar que todos os narradores terão consumido algumas doses de álcool. E aí, a tal “liberdade poética” toma conta da cena. O programa estreia dia 10 de abril, às 23h.

Sobre a Vivo

A Vivo é a marca comercial da Telefônica Brasil, empresa líder em telecomunicações no País, com cerca de 100 milhões de acessos em internet e telefonia móvel e fixa, além de TV por assinatura. Referência na telefonia móvel 4G e na banda larga fixa de ultra velocidades, oferece TV por assinatura com mais canais HD do mercado, além de inúmeros aplicativos online que tornam a vida das pessoas mais fácil e divertida. Guiada pela constante inovação e a alta qualidade dos seus serviços, a Vivo está no centro de uma transformação Digital que amplia a autonomia, a personalização e as escolhas em tempo real dos seus clientes, colocando-os no comando de sua vida digital, com segurança e confiabilidade. A Telefônica Brasil faz parte do Grupo Telefónica, um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo, com presença em 21 países.

