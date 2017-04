Primeira noite do Recôncavo Jazz Festival foi marcada pela mistura de ritmos

A magia do jazz se misturou ao charme da cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, nesta primeira noite do Recôncavo Jazz Festival. O evento, que está em sua terceira edição, começou nesta quinta-feira (06) e continua até o sábado, dia 08.

A banda Bago de Jazz abriu o evento e trouxe como convidado o trombonista Matias Traut que trouxeram canções autorais. Dando continuidade à programação, o feirense Tito Pereira subiu ao palco levando a irreverência da mistura de gêneros musicais como baião, tipicamente brasileiro, com a salsa e o jazz. E pra encerrar a primeira noite do Festival, a banda Africania apresentou as batidas fortes da percussão revelando influências do afro-jazz e uma performance representando os orixás.

Fotos: Vinicius Castro