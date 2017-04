Estakazero é destaque nacional no PalcoMP3

Maior site de música independente se rendeu ao forró da banda baiana

Com um repertório que resgata o forró tradicional, a banda liderada por Léo Macedo, aposta na canção de trabalho “Todo seu”. A música, além dos sucessos que marcaram a carreira como “Encosta N´Eu”, “Sapatilha 37” e “Lua Minha” ganharam destaque no PalcoMP3. O site é o maior de música independente do Brasil.

Mostrar a cultura musical da Bahia foi para o cantor e instrumentista Léo Macedo uma necessidade em 2001, quando criou a Estakazero. A banda é genuinamente baiana e há dezesseis anos levanta a bandeira do forró. A aposta musical de 2017 tem a assinatura de Levi Lima, líder de outra banda baiana, a Jammil.

Para a temporada junina, as marcas da cultura nordestina estão presentes não apenas no som da sanfona e no toque do triângulo, mas também na escolha dos cenários e dos figurinos das apresentações. No repertório, ritmos como o baião, o galope, o arrasta pé e o xote, além de influências do reggae, se unem ao tradicional forró em um som próprio que, aliado à voz marcante de Leo, tornou-se referência para bandas de forró em todo o Brasil.

Link do CLIPE: https://youtu.be/7BMQ4w U8tL4