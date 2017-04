Plataforma vai facilitar comércio exterior entre pequenos negócios

Sebrae e BID assinam acordo para criar comunidade do Simples Internacional na ferramenta online ConnectAmericas

O Sebrae o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) assinaram um acordo de cooperação para desenvolver a plataforma online ConnectAmericas , com o objetivo de aumentar a competitividade no intercâmbio comercial entre micros e pequenas empresas brasileiras e países das Américas.

Serão realizadas ações de aproximação comercial entre vendedores e compradores de empresas de pequeno porte. Para isso, a parceria prevê a criação de comunidades virtuais binacionais na plataforma, em especial a comunidade Brasil/Argentina, que busca a aproximação entre as micros e as pequenas empresas de ambos os países. A iniciativa é parte integrante das ações do projeto denominado Simples Internacional.

“Conquistamos um parceiro de peso para que o Simples Internacional se torne uma realidade para as empresas brasileiras que exportam ou pretendem exportar. O uso da ConnectAmericas pelo Sebrae abre uma porta que facilitará a integração dos pequenos negócios em nível mundial”, comemora o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. O Simples Internacional é um mecanismo que permite a ampliação das exportações de micro e pequenas empresas brasileiras, além de permitir a redução de custos e de tempo das operações.

Em cinco anos, a meta é aproximar as instituições, disseminar ações de business intelligence e incentivar a participação de empreendedores brasileiros atendidos pelo Sebrae em eventos promovidos pelo BID. A plataforma divulga informações sobre os procedimentos e regulações do comércio internacional, além de oportunidades de negócios disponíveis.

Para o representante do BID no Brasil, Hugo Flórez Timorán, as micros e pequenas empresas que exportam pagam salários mais altos, vendem mais, são mais competitivas e produtivas. “É fundamental promover a cultura exportadora por meio da criação de um ambiente que facilite a internacionalização dessas empresas”.