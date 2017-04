Procura por fretamento de ônibus aumenta em Três Lagoas

Diversos segmentos optam pelo transporte terrestre

A procura por serviços de fretamento de transporte terrestre aumentou consideravelmente nos últimos anos na cidade de Três Lagoas. Conforto, segurança e os altos preços aéreos, fizeram com que as empresas de ônibus fossem procuradas com frequência.

As viações atendem públicos e destinos variados, oferecendo serviços de qualidade aos passageiros. “Já transportamos funcionários de empresas privadas, turistas, igrejas, sindicatos, alunos de escola e faculdade”, explicou o proprietário da Ivitur, Vinícius Nitta Contti Ferreira.

Os passageiros optam pelo fretamento, pois algumas vantagens são oferecidas, o que facilita a escolha pelo serviço em detrimento de transporte de linha ou passagens aéreas. “O preço acaba sendo mais vantajoso do que outros formatos de transporte, além do conforto, segurança e comodidade de ter um veículo à sua disposição durante toda a viagem”, finalizou Ferreira.

Para maiores informações para o serviço de fretamento, entrar em contato pelo telefone (67) 3524.3815.

Asc|PTL’s