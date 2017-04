2º BPM: Pelotão de Trânsito apreende CNH falsa em atendimento de acidente

Três Lagoas, (MS) – Na manhã de (08/04) por volta das 06h00min Policiais Militares do Pelotão de Trânsito apreenderam uma CNH falsa durante atendimento de acidente.

A guarnição de VTR Motos foi acionada pelo Copom (Central de Operações da Polícia Militar) para deslocarem na Avenida Angelina Tebet pelo bairro Santa Luzia, onde ocorrera um acidente de transito. Pelo local, os policiais fizeram contato com o condutor e ao solicitar os documentos de porte obrigatórios, este apresentou uma carteira nacional de habilitação com características de falsificação, sendo então consultada via sigo, onde não fora localizado registro de habilitação para o condutor identificado, momento que ele confessou ter adquirido a mesma há 18 anos com uma pessoa na lagoa maior, pagando o valor de R$1.800,00 reais.

Diante dos fatos, foram realizadas as medidas administrativas de transito pertinentes e o condutor foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para providências cabíveis.

AC | Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM