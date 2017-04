2º BPM:Policiais Militares cumprem um mandado de prisão e recuperam 2veículos furtados

Três Lagoas, (MS) – Na última sexta-feira (07/04), Policiais Militares Radiopatrulha recuperaram dois veículos furtados e cumpriram um mandado de prisão.

Por volta das 6h45 uma viatura foi solicitava via COPOM ( Central de Operações da Polícia Militar) para verificar uma denúncia anônima que no Bairro Jardim Paranápunga havia um veículo abandonado com as portas abertas e os pneus furados, no local os policias constataram a veracidade dos fatos e após a consulta da placa conferiram que o carro havia sido furtado naquele dia conforme o boletim de ocorrência registrado.

Já por volta de 12h00 outra guarnição da Radiopatrulha em rondas pelo Bairro Lapa visualizou um individuo em atitude suspeita que ficou bem apreensivo com a presença da viatura. Durante a consulta pessoal foi constatado que o homem de 55 anos estava com um mandado em aberto datado de 03/06/2003 com validade até 21/05/2023. E por volta das 18h00 à mesma guarnição foi acionada via COPOM, para averiguar uma denúncia de um veículo abandonado em uma estrada vicinal próximo a uma Fazenda na BR 158 km 238, no local constatou-se que o carro do Município de Castilho- SP era produto de furtado.

Diante dos fatos foram lavrados os boletins de ocorrências pertinentes e entregues na Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

AC | Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM