2º BPM: Policiais Militares da Patrulha Rural apreendem arma de fogo e materiais para recarregar munições em abordagem

Três Lagoas, (MS) – Na tarde de (09/04) por volta das 16h00min Policiais Militares da Patrulha Rural apreenderam uma arma e materiais utilizados para recarregar munições.

A guarnição patrulhava pela estrada cascalhada do Horto Rio Verde, próximo à ponte do Rio Verde quando abordaram um veículo caminhão Mercedes Benz do município de Três Lagoas – MS, com três ocupantes, onde o condutor apresentou um nervosismo atípico despertando suspeita nos policiais, sendo assim procederam uma busca no veículo e localizaram 10 cartuchos metálicos calibre .16 carregados e ao indagar o condutor onde estaria a arma este apontou o local, que seria no encosto do banco entre os estofados, ao ser questionado se em sua residência havia mais alguma coisa de ilícito, confessou que possuía material para recarga de cartuchos tais como pólvora, chumbo, espoletas e inclusive aparelhos para executar o trabalho, sendo assim deslocaram até a fazenda onde reside o autor encontrando além dos materiais relatados por ele, diversos cartuchos deflagrados e intactos de outros calibres.

Diante dos fatos os ocupantes do veiculo e a arma de fogo com todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) pra providências cabíveis.

AC | Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM