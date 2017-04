2º BPM: Policiais Militares da ROTAI recuperaram uma motocicleta roubada no mesmo dia

Três Lagoas, (MS) – Na noite do dia (08/04), por volta das 23h00min, Policiais Militares da ROTAI (Rondas Táticas do Interior) recuperaram uma motocicleta produto de roubo no mesmo dia.

A Guarnição estava em rondas pela Rua Quixeramobim, quando observaram uma motocicleta CG 150 TITAN EX / 2015 de cor vermelha estacionada na lateral do condomínio Pereira Barreto no Residencial Orestinho que após checagem de sua placa constataram que a mesma era produto de roubo na mesma data.

Sendo assim a motocicleta foi encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) pra providências cabíveis.

AC | Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM