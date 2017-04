Time de Rugby três-lagoense realiza exames de imagem na Imed

A nova clínica de diagnósticos por imagem realizou o serviço de forma gratuita

O time três-lagoense de Rugby, Guaicurus R.C., ganhou um presente da Imed, nova clínica de diagnósticos por imagem do município. No último dia 05, alguns atletas passaram por exames de imagem.

“Nosso esporte exige muito contato, muitas vezes de forma bruta, o que pode ocasionar lesões”, explicou o capitão da equipe Fábio Victor “Fabão”. Os atletas realizaram exames no ombro, quadril, joelho e tornozelo. “Alguns problemas já imaginávamos, outros descobrimos por meio dos exames de hoje”, finalizou Fabão.

O administrador da Imed, Thiago Dalalio, fala da importância do apoio ao esporte, “acreditamos no esporte de Três Lagoas e nossa clínica será muito útil aos atletas de Rúgby, pois os jogos são duros e como em todo esporte de contato podem ocorrer lesões que somente serão diagnosticadas com exames de imagem”.

O Presidente do Guaicurus, Douglas Peccin, agradeceu em nota a todos os sócios da Imed pela bela iniciativa e pelo apoio ao Rugby.

A clínica conta com uma estrutura moderna e atende as diversas demandas no diagnóstico por imagem, como: Ressonância Magnética; Tomografia Computadorizada; Desintometria óssea; Ultrassonografia; Mamografia e Raio – X. Fica localizada Rua Dr. Orestes Prata Tibery, 1210. Informações sobre exames podem ser obtidas através do telefone 67 3521-7000.

Guaicururs

O Guaicurus vai a campo no próximo dia 22 de abril, às16h, contra o Cuiabá R.C. em jogo válido pela Taça Pantanal.

AC | 7 Even Comunicação & Marketing