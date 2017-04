Campo Grande MS: 1ª jornada de Pediatria encerra com participação de mais de 200 pessoas

Encerrou no último sábado (8), no auditório da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Mato Grosso do Sul), a 1ª Jornada de Pediatria realizada pela Santa Casa de Campo Grande, evento voltada para pediatras em geral e demais profissionais da saúde que lidam com a população infantil. O encontro faz parte dos eventos alusivos aos 100 anos do hospital, celebrado em agosto deste ano, e contou com a participação de mais de 200 pessoas.

Para o evento, foram inscritos 33 trabalhos científicos que ficaram expostos na OAB/MS nos dois dias do evento. Destes trabalhos, foram escolhidos os três melhores pela Comissão Científica da Jornada. Dois dos artigos premiados foram de autoria de profissionais da Santa Casa. O primeiro “O uso de Bilirrubinômetro JM-105 em estudo comparativo entre medidas plasmática e transcutânea de bilirrubina em recém-nascidos” das residentes do hospital, Gabriella Almeida de Souza e Graziella Almeida de Souza, com o orientador, Dr. Walter Peres. O segundo premiado foi da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) escrito por Keila Maria Lima Miguel Lourenzi que teve como orientadora, Dra. Yvone Maria Brustoloni. O terceiro, também feito por profissional da Santa Casa, teve o tema “Terapia Nutricional em Lactantes: Desenvolvimento de um instrumento de direcionamento das condutas” e foi escrito por Camila Pereira Dourado, Gislene Nantes Nogueira e Laura Stahl com a orientadora, Dra. Patrícia Vanin de Oliveira.

O evento teve início às 8h com a palestra “Neonatologia – Colestase Neonatal” com a conferencista, Dra. Irene Kazue Miura, que teve como presidente da mesa, Dra. Patrícia Otto. Das 9h às 9h30 ocorreu a mini conferência “Gastroenterologia Pediátrica – Constipação”, com o conferencista, Dr. Renato Guilherme Silveira, e com o presidente, Dr. Leonardo Resende.

Em seguida, ocorreu a mini conferência “Reanimação Neonatal – Atualização” com a conferencista, Dra. Carmem Martibianco Figueiredo, que teve como presidente da mesa a Dra. Lucylea Pompeu Muller Braga. Das 10h30 ás 11h15, ocorreu a mini conferência “Alergia Alimentar” com a conferencista, Dra. Lillian Sanchez, e teve como presidente o Dr. Leonardo Resende.

Das 11h15 às 12h, aconteceu uma mesa redonda “Pneumologia Pediátrica – Pneumonia na Infância”, com a presidente, Dra. Carolina Neder. O primeiro tema debatido foi “Diagnóstico” com a palestrante, Dra. Delmina de Souza Campagna da Rocha. O segundo tema foi “Protocolo de Tratamento”, com a Dra. Valéria Cristina de Ruchkys Feltrim. A mesa redonda foi encerrada com o tema “Derrame Pleural”, com a Dra. Alessandra Chaves.

Antes de encerrar o evento com a palestra “Vacinas na Infância” com a conferencista, Dra. Ana Carolina Anderson Nasser Penaforte, que teve como presidente de mesa, Dr. Walter Peres, foram sorteados brindes aos participantes do encontro. Ao final da Jornada, todos os inscritos receberam certificado de 20 horas.

O evento contou com expositores da Nanoclin – Produtos para Higienização, Nova Saúde – Produtos Hospitalares, Laboratório Sabin, Livromed – Livros Técnicos, RU Uniformes – Linha Profissional Saúde e Nestlé – Nutrição Infantil.

Primeiro dia

Dando continuidade ao primeiro dia de evento, na parte da tarde a partir das 14h, aconteceu a palestra “A importância da proteína nos primeiros 1000 dias de vida” com a conferencista, Dra. Virgínia Resende da Silva Welffort, que teve como presidente da mesa, Dra. Márcia Maria Antunes da Costa.

Em seguida, aconteceu a mesa redonda “Neurologia Pediátrica – Problemas mais comuns no consultório” com a presidente, Dra. Márcia Maria Antunes da Costa. O primeiro tema debatido foi “Cefaléia na Infância”, com a Dra. Andrea Weinmann, e o segundo tema discutido “Distúrbios de sono na infância”, com a Dra. Letícia Azevedo Soster.

Em continuidade a programação, foi a vez das mini conferências. A primeira foi com o tema “Neonatologia – Boas práticas na Ventilação Convencional Neonatal” com o conferencista, Dr. Durval Palhares, que teve como presidente de mesa, Dr. Walter Peres. O segundo tema foi “Reumatologia Pediátrica – Vasculites na infância”, com a conferencista, Dra. Érica Naomi, e presidente de mesa, Dra. Carolina Neder. O evento encerrou o primeiro dia com a mini conferência “Cardiologia Pediátrica: Miocardites – Diagnósticos e manejo”, com a conferencista, Dra. Manuela Gonçalves Janini e a presidente de mesa, Dra. Márcia Maria Antunes da Costa.