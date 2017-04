Nelsinho Trad visita municípios e faz articulações no interior do Estado

O presidente estadual do PTB Nelsinho Trad, cumpriu uma extensa agenda de visitas políticas na última semana. A visita teve início em Jaraguari onde o ex-prefeito se reuniu com o vereador Mauro Carrilho (PTB), o vereador e presidente da Câmara Áureo Vilela (PSDB), o vereador Mario Nogueira (PROS) e Vanderlino um dos filiados mais antigos do município.

“As orientações do diretório nacional do PTB que estão sendo repassadas aos presidentes estaduais é fortalecer o partido com o objetivo de oxigenar o projeto eleitoral de 2018, deixá-lo pronto para ter candidaturas ao Governo do Estado e ao Senado, e montar chapas para disputar a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. Também estamos formando as Comissões Executivas Municipais, precisamos reorganizar o partido, estamos nos reunindo com as militâncias para mobilizar todos e atrair novos filiados”, pontua.

Seguindo o roteiro de viagens, Nelsinho passou por Bandeirantes, São Gabriel, Rio Verde, Sonora, Coxim, Pedro Gomes, Alcinópolis, Figueirão, Camapuã, Paraíso das Águas, Chapadão do Sul e Costa Rica. Por onde passou o presidente ouviu reivindicação, conversou com vereadores e articulou novos projetos para o PTB. “Quanto assumi o PTB em Campo Grande em 2015, a meta sempre foi o comprometimento e crescimento do partido. Estou à disposição do PTB para disputar uma vaga no Senado, tenho o senso da responsabilidade que essa missão traz, estou certo que com sabedoria vamos fazer um excelente trabalho no Mato Grosso do Sul”, pondera.

“Nos municípios que passamos, as reuniões aconteceram com os vereadores e membros da antiga comissão, também aproveitamos nossa passagem para estender a pauta, nos reunimos com o prefeito, vice-prefeito e presidente da Câmara. Posso adiantar que nosso projeto para 2018 visa o crescimento do PTB”, garante.

Nelsinho e o vice-presidente da Executiva Estadual do PTB, Adilson Rodrigues estão percorrendo até quatorze municípios em três a quatro dias por semana. “Quero ir pessoalmente visitar Câmaras de Vereadores, conversar com prefeitos, e reunir os diretórios do partido em cada um dos municípios”, finaliza Nelsinho.

—

legenda: Vereador de Sonora Vírgílio (PTB), presidente estadual do PTB Nelsinho Trad, vereador de Sonora Jansen (PTB) e o vice-presidente estadual do PTB Adilson Rodrigues

Assessoria de Comunicação – PTB-MS

Denise Nantes – (67) 99637-1870

Rua: Cerro Corá, 14 – Itanhangá Park

79.003-024 – Campo Grande – MS

(67) 3042-0014

www.ptb.org.br