Três Lagoas-MS: Terceira etapa do Projeto “Áreas Mais Verdes” conta com ajuda da Paróquia Santa Luzia

Além dos 40 catequizandos da Paróquia, crianças que moram nos arredores da Praça do Guanabara também ajudaram no plantio

Em mais uma ação do Projeto “Áreas Mais Verdes” a Secretaria Municipal de Meio Ambiente plantou diversas árvores na Praça do Bairro Guanabara e Santa Luzia no último sábado (8). Com a presença do prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, secretário de Meio Ambiente e Agronegócio, Celso Yamaguti, moradores locais e de catequizandos da Paróquia Santa Luzia, a ação possibilitou o plantio de mais de 40 árvores.

A mesma ação foi realizada há um mês na Praça do Jardim Maristela e, como essa, se trata de uma iniciativa de revitalização de áreas verdes públicas como praças, canteiros centrais, jardins e outros espaços públicos por meio de arborização e paisagismo com participação ativa da sociedade, promovendo conscientização e educação ambiental.

Conforme o catequista Marcio Josias Ferreira, a iniciativa de participar da ação com os alunos da catequese da Paróquia Santa Luzia partiu do principio de que na Campanha da Fraternidade, que esse ano trata dos biomas, o Papa pediu mais participação da humanidade nas causas ambientais. “Buscamos a Secretaria de Meio Ambiente e foi nos apresentado o Projeto ‘Áreas Mais Verdes’. O Padre Rogério gostou a ideia e apoiou a causa, além disso, esse contato com a natureza é muito importante para os catequizandos”, ressaltou.

Além dos mais de 40 catequizandos, crianças do Bairro Guanabara também participaram da ação e adotaram árvores para cuidarem. “Conscientizar as crianças da importância de plantar uma árvore é algo que pode mudar nossa Cidade, pois além de deixa-la mais bonita permite que nosso ar seja mais limpo”, ressaltou Guerreiro.

PARTICIPAÇÃO

Conforme o projeto elaborado pela Secretaria, poderão fazer parte do projeto a sociedade civil (organizada ou individualmente), empresas, instituições de ensino, órgãos públicos, associação de moradores e demais órgãos que tiverem interesse por arborização e paisagismo, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio.

Inicialmente, o projeto será divulgado e as pessoas/instituições que tenham interesse pelo assunto, serão convidadas a participar de modo a criar um grupo de trabalho que poderá ter subdivisões de acordo com a aptidão dos membros, os quais serão organizados em três grupos, sendo eles: Grupo de planejamento; Grupo de Implantação, cuidado e monitoramento e Grupo de aquisição e produção de mudas.

ADOTADORES

Dos moradores locais o Luiz Henrique de Paula adotou quatro árvores; já Junior Rodinei Júnior adotou três. Kaique de Paula pegou 6 mudas para cuidar; Tairic de Paula, cinco; Ana Sara Rodrigues cuidará de três árvores e outras três ficou sob responsabilidade do Leonardo da Silva Laureiro. Reginal da Silva Marques ficou com três; José Adriano Santos com outras três e Ademir Fernandes, quatro. Vinicius Ryan e Vagner de Paula dos Santos ficaram responsáveis por três e duas árvores, respectivamente.

