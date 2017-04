Movimento Agente do Bem passa a interagir com a comunidade nas redes sociais

Iniciativa visa promover interação e engajar a população de Três Lagoas para proteger de forma preventiva as crianças e adolescentes do município

Três Lagoas, 10 de abril de 2017 – O Movimento Agente do Bem – Três Lagoas (MS) dá um novo passo para fortalecer a iniciativa de proteção e enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes com o lançamento dos perfis das redes sociais: a fanpage no Facebook (facebook.com/agentedobem3lagoas) e o perfil no Instagram (@agentedobem3lagoas).

A iniciativa, que é uma parceria da Fibria com a Childhood Brasil e com vários órgãos e serviços públicos, ONGs, comunidade civil, entidades e empresas locais, busca engajar a comunidade em geral para que cada pessoa se torne um Agente do Bem, ou seja, um protetor das crianças e adolescentes. Com uma linguagem simples, positiva e informativa, os perfis nas redes sociais servirão de apoio para que a população de Três Lagoas saiba como ser um “agente do bem” denunciando as violações dos direitos.

O lançamento marca o início das ações de engajamento do movimento com a comunidade local, com objetivo de ampliar a participação social e conscientização sobre a importância da proteção das crianças e adolescentes no município. “As redes sociais do Movimento Agente do Bem – Três Lagoas além de conscientizar e sensibilizar o público para enfrentarmos todos juntos esta causa, também tem como objetivo divulgar o principal canal de denúncia de violação de direitos das crianças e adolescentes, o Disque 100, que é um serviço de utilidade pública da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República”, disse a coordenadora de Sustentabilidade da Fibria, Flávia Tayama.

Todo o conteúdo divulgado pode ser compartilhado pelos usuários, é uma das formas da pessoa ser uma “Agente do Bem” nas redes sociais, conscientizando as demais e convidando para se juntar na coalização de proteção às crianças e adolescentes de Três Lagoas.

Movimento Agente do Bem

O Movimento Agente do Bem – Três Lagoas é uma ação voltada para o município. A iniciativa nasceu na Fibria, em parceria com a Childhood Brasil e com vários órgãos e serviços públicos, ONGs, comunidade civil, entidades e empresas locais. O objetivo do movimento é desenvolver um programa estruturado para proteger de forma preventiva as crianças e adolescentes contra a violência sexual.

Lançado oficialmente em março de 2016, o programa vem crescendo por meio de ações intersetoriais com forte integração dos serviços que compõem o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

Sobre a Fibria



Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma empresa que procura atender, de forma sustentável, à crescente demanda global por produtos oriundos da floresta. Com capacidade produtiva de 5,3 milhões de toneladas anuais de celulose, a companhia conta com unidades industriais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS, além de Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso.

A companhia possui 969 mil hectares de florestas, sendo 568 mil hectares de florestas plantadas, 338 mil hectares de áreas de preservação e de conservação ambiental e 63 mil hectares destinados a outros usos. A celulose produzida pela Fibria é exportada para mais de 40 países. Em maio de 2015, a Fibria anunciou a expansão da unidade de Três Lagoas, que terá uma nova linha com capacidade produtiva de 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano, e entra em operação no quarto trimestre de 2017.

Saiba mais em www.fibria.com.br

Informações à Imprensa

Performa Comunicação

Luciana Navarro | luciana.navarro@performa.com.br | 12 99679 8423 | 67 3522 9838

Laila Rebecca | laila.rebecca@performa.com.br | 12 99679 8331 | 67 3522 9838

Fernanda Turco | fturco@performa.com.br | 12 98158 4205