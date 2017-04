ExpoSaúde reúne parceiros e comemora o Dia Mundial da Saúde em Três Lagoas

Atendimentos realizados tiveram foco na prevenção de doenças

Durante a manhã de sábado (8) a Prefeitura de Três Lagoas realizou por meio da Secretaria de Saúde (SMS) o Expo Saúde, que não acontecia há seis anos na cidade. O evento foi em alusão ao Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, com o objetivo de apresentar os serviços prestados à sociedade e gerar a cultura de prevenção a doenças.

Durante o evento diversos parceiros puderam atender a população com exames, atividades e apresentações. A 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea expôs uma base de instalação básica de saúde em campanha, com todo o equipamento necessário até mesmo para eventuais combates. O SAMU esteve presente, com simulações e apresentação de ambulâncias, o Corpo de Bombeiros também foi parceiro durante o evento.

A CrispTur apresentou os veículos utilizados para as viagens de pacientes em tratamento em especialidades fora de Três Lagoas. Secretarias parceiras também estiveram presentes, com apresentações musicais e leituras de livros, por exemplo.

Os Departamentos de Zoonoses e de Endemias apresentaram animais capturados e explicaram sobre o combate a pragas, expondo as armadilhas utilizadas para a captura do mosquito da dengue e conscientizando a população.

Como no dia 8 de abril é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, estiveram na feira a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e a equipe multidisciplinar do Instituto do Câncer, com informações e prevenções.

Crianças e adolescentes de 9 a 13 anos puderam receber vacinas de HPV e Meningite. O DST/Aids realizou panfletagem e distribuição de preservativos, enquanto as clínicas da Mulher e da Criança realizaram palestras sobre amamentação alimentação do infante e câncer de mama.

Foram realizados exames clínicos odontológicos, prevenção de câncer bucal, distribuição de escovas para a saúde bucal. A Clínica do Idoso fez avalição antropométrica, aferição da pressão arterial, exame de glicemia capilar e avaliação pé diabético.

Outros parceiros foram a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), que doou 300 mudas de espécies ornamentais e frutíferas, a SEJUVEL levou a Zumba, a Assistência Social (SAS) com apresentações do “Tia Nega” e da Banda Marcial Cristo Redentor e o Departamento de Cultura. A Sanesul e a Aquarela doaram água durante todo o evento. Outros Departamentos da SMS estiveram presentes com atendimento à população.

O prefeito Angelo Guerreiro afirmou que uma das prioridades da gestão é a saúde e que fará o possível para suprir as necessidades da cidade, também destacou a humanização nos atendimentos “Quero parabenizar todos os envolvidos com a ExpoSaúde, pois é uma iniciativa que leva a saúde até o povo. Precisamos ter amor em tudo o que fazemos e nos empenhar para que o atendimento seja humanizado e alcance a todos. Nossa meta é ser referência em saúde no estado do Mato Grosso do Sul”.

A secretária de Saúde Angelina Zuque comentou que a população só procura o sistema de saúde quando já está doente e que não previne os problemas. “O foco da saúde agora é a prevenção para que tenhamos uma população saudável e evitemos casos emergenciais”.

Estiveram presentes no evento Angelina Zuque, secretária de Saúde; Vera Helena, secretária de Assistência Social; Dirceu Deguti, secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; Valdeci Sanches, diretor da Juventude; Rodrigo Fernandes, diretor de Cultura e os vereadores Jorginho do Gás (PSDB) e Cristina (SD).

Galeria de Imagens: Divulgação