HANNA faz show gratuito do CD “O AMOR É BOSSA NOVA” – HOMENAGEM A JOÃO GILBERTO”, Sábado, dia 15 de abril, no Iate Clube

Foto: Antônio Guerreiro

A cantora, compositora e atriz HANNA fará o elogiado show do seu CD “O amor é Bossa Nova – Homenagem a João Gilberto” no sábado, dia 15 de abril, às 19:30h, no Iate Clube do Rio de Janeiro, interpretando clássicos da Bossa Nova eternizados pelo Mestre João Gilberto. O disco foi indicado em diversas categorias ao Grammy Latino e também ao Premio da Música Brasileira como Melhor Álbum. Com o toque sensual e aveludado de sua voz, que passeia com brilhante interpretação a cada canção, a cantora surpreende repaginando, com seu estilo único, a influencia inconfundível de João Gilberto, agora sob novos olhares. O show tem entrada gratuita.

Fazem parte do repertório os clássicos “Pra quê discutir com a Madame”, “Desafinado”, “Garota de Ipanema”, “Chega de Saudade”, “Você e eu”, “Ela é carioca”, “Meditação”, “Este seu olhar”, “O amor em paz”, “Saudade fez um samba”, “O Pato”, “Menino do Rio”, “Wave”, “Bahia com H”, “Inútil paisagem”, “Você e Eu”, “Fotografia”.

HANNA será acompanhada por Dodô Moraes (piano) e com a Direção Geral atriz Christine Valença. Outros compositores também farão parte do repertório, como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Ronaldo Bôscoli, Carlos Lyra, Aloysio de Oliveira, Neusa Teixeira, Jayme Silva, Denis Brean, Dolores Duran, Newton Mendonça, Caetano Veloso, Dorival Caymmi.

Com uma carreira internacional digna de elogios e reconhecimentos notáveis – em Marrakesh foi saudada com entusiasmo pelo Rei de Marrocos – e após apresentações ao longo dos últimos 20 anos em clubes de jazz da Itália, Suíça, Grécia, França, além de importantes casas de show do Rio (Teatro Rival, Planetário da Gávea, Forte de Copacabana, dentre outros), a cantora HANNA está gravando o Volume 2 do Álbum “O amor é Bossa Nova Homenagem a João Gilberto”, com dois clássicos já autorizados pelo homenageado (as músicas “Hoba La La” e “Bim Bom”, “Desde que o samba é samba” do Caetano Veloso, “Eu vim da Bahia”, de autoria do Gilberto. Será um album duplo com 23 clássicos da Bossa Nova.



Biografia

A cantora, compositora e atriz nasceu em Maceió, Alagoas, e começou muito menina na Radio Difusora de Alagoas, onde foi eleita a “Rainha do Rádio”. Mais tarde, no Rio de Janeiro, iniciou também carreira de modelo e atriz, realizando campanhas publicitárias e filmes.

Em 1981, gravou para a trilha sonora do filme “Xavana a ilha do amor”, de Zigmunt Sulistrowski, no qual também atuou como atriz no papel de uma cantora. Anos depois, em 1984, gravou, pela Som Livre, uma música para a personagem de Christiane Torloni na novela Partido Alto, de Aguinaldo Silva e Glória Perez. Além do LP da novela, a música “Sentimentos” deu nome a outro disco, pela mesma gravadora, com produção de Alexandre Agra, arranjos de Ricardo Cristaldi e direção geral de Guto Graça Mello.

Em 1999, gravou o CD independente “Eu te amo”, lançado em cadeia nacional no programa “Jô Soares onze e meia”, no SBT. Em 2001, lançou o CD “Nós em Nós”, pela Ipanema Records, no qual canta compositores consagrados como Caetano Veloso, Rita Lee, Gonzaguinha, Cazuza e outras de própria autoria.

HANNA SHOW “O AMOR É BOSSA NOVA” HOMENAGEM A JOÃO GILBERTO.

IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO

AV. PASTEUR, 333 URCA

DIA 15/04

HORÁRIO: 19.30HS

ENTRADA FRANCA

FAIXA-ETÁRIA: LIVRE

Telefone: (21) 3223-7200

CONTATOS HANNA

PARIS RECORDS ASSESSORIA DE IMPRENSA

TEL (21) 2267-5061 – CEL (21) 994888574

EMAIL: hanna.oficial@hotmail.c om

FACEBOOK: www.facebook.com/han na.cantora