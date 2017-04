Cimento na decoração – faça uma mesa em 8 passos

Com materiais já disponíveis em casa, como bacia e balde, basta comprar cimento e vaselina sólida para fazer uma mesa moderna e estilosa para qualquer ambiente

Um produto essencial para a execução de uma obra, o cimento ganha cada vez mais o mundo da decoração. Por ser rústico, ele pode criar um contraste com móveis, tecidos e objetos mais delicados em ambientes clássicos ou ainda ser utilizado em composições minimalistas com inspiração industrial.

E para quem gosta de trabalhos manuais e de montar a própria decoração, a Votorantim Cimentos, uma das maiores empresas na indústria de materiais de construção do mundo, oferece por meio do site Mapa da Obra o passo a passo para fazer uma mesa de cimento.

Basta comprar cimento e vaselina sólida, porque os demais materiais para a fabricação já existem em casa, como balde ou bacia. Além disso, objetos que seriam descartados podem ganhar nova utilidade, como pés de mesa antigos. Uma produção econômica, mas cheia de estilo. Confira:

Materiais necessários:

– Votomassa Massa Pronta;

– Água;

– Bacia para molde da mesa;

– Ferragens para o pé da mesa;

– Vaselina Sólida;

– Luvas;

– Pincel;

– Colher de pedreiro;

– Recipiente para misturar a massa.

8 passos para fazer uma mesa de cimento:

1) Coloque a Massa Pronta no recipiente onde será preparada, prevendo uma quantidade suficiente para cobrir o fundo da bacia com uma altura de quatro dedos.

2) Adicione e misture a água aos poucos, até que a consistência da massa esteja firme e homogênea.

3) É importante que a massa não esteja muito dura ou muito líquida pra atingir o resultado desejado. A consistência deve ser semelhante a da imagem.

4) Unte toda a bacia que será usada como molde com vaselina, para facilitar na hora de desenformar.

5) Despeje a massa na bacia, dando batidas no fundo para assentar e tirar as bolhas de ar.

6) Em seguida, afunde os pés da mesa até que a base fique submersa na massa e deixe secar por pelo menos 24 horas.

7) Após a secagem total, puxe pelos pés para desenformar.

8) Pronto: a mesa vai sair com facilidade e está finalizada! Se achar necessário, você pode lixar as bordas para melhorar o acabamento.

AC | Oficina de Comunicação