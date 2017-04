Governo de Andradina realiza XI Feira da Saúde

Andradina/SP

O Governo de Andradina através da Secretaria de Saúde e Higiene Pública realizou na Praça Moura Andrade na última sexta-feira (07) das 17 às 22 horas, a “XI Feira da Saúde e Agita Andradina”.

Com a presença de autoridades como, o secretário de Saúde, Marcelo Gimenez, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Marcela Arai, o presidente do Legislativo, Silas Carlos, e os vereadores, Rodarte dos Anjos, Guto Marão, Cláudia Ribeiro, José Rosa, o chefe de instrução do TG de Andradina, o subtenente Leonardo Minakawa, dentre outras autoridades, o evento contou com grande público.

“Em nome da prefeita TamikoInoue, quero agradecer a todos que direta ou indiretamente colaboraram para que essa Feira acontecesse, e principalmente os funcionários que se dedicam todos os dias para que a Saúde do município seja cada vez mais acolhedora, humanizada e eficiente”, disse Gimenez ao agradecer cada participante dos mais de 20 stands que trabalharam voluntariamente.

A Feira da Saúde e Agita Andradina acontece há 11 anos, sempre com o objetivo de oferecer a comunidade informações de prevenção de doenças e promoção da saúde, marcando a comemoração do dia 07 de abril, “Dia Mundial da Saúde” e do dia 06 de abrilque é o “Dia Mundial da Atividade Física”.

“Um evento desse porte onde a população pode desfrutar desde mel produzido pelos alunos da Etec, exames de prevenção bucal, de hipertensão e até a conhecer sintomas de um câncer infanto-juvenil, foi uma grande oportunidade, e um sucesso para a saúde” disse o secretário.

O Governo de Andradina agradece os parceiros: RAPAC, Instituto de Oncologia, Mães Azuis de Andradina – Espectro Autista, Unimed, Instituto Embeleze, Escola Técnica Agrícola, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Carisma Calçados, Polícia Rodoviária, Fundação Educacional, Projeto Mais Saúde, as Secretarias de Cultura, Meio Ambiente, Politicas Sobre Drogas, Direitos Humanos e os setores da Saúde: Vigilância Epidemiológica, Odontologia, equipes de Estratégia Saúde da Família e Eacs, Qualis Rural, NASF, Controle de Endemias e Zoonozes, CTA, Educação em Saúde, CAPS1 Saúde Mental, CAPS Álcool e Drogas, entre outros.

Foto: Feira_Saúde – Crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Evento tradicional na cidade, XI Feira da Saúde e Agita Andradina levou mais informação e prevenção para a população/Secom’s