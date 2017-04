4º Passeio Ciclístico em prol da Santa Casa de Jales será em maio

Mais um evento movimenta o setor de Captação de Recursos que está organizando a 4ª edição do passeio ciclístico, que será realizado no dia 21 de maio, com concentração às 6h30 no Centro Integrado de Valorização ao Idoso – CIEVI.

O tradicional passeio reúne ciclistas profissionais e amadores da região de Jales e outros estados, como Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, para percorrer um percurso de 20 ou 40 quilômetros pelas estradas de terra, sendo direcionado pelos pontos de hidratação nos locais sinalizados.

A expectativa é reunir 300 ciclistas e o provedor, Junior Ferreira, enalteceu a importância desse evento para a instituição. “O passeio ciclístico possibilita uma mobilização abrangente de outras cidades e estados em sintonia com a Santa Casa. É gratificante ver a união dos ciclistas e demais pessoas em participar de um evento solidário. Desde já agradeço a interação de todos e esperamos ser mais um sucesso de público”, relatou o provedor.

A inscrição para o passeio ciclístico no valor simbólico de R$ 35,00 inclui café da manhã, almoço e pontos de hidratação e já pode ser feita no setor de Captação de Recursos, Bike Brasil, Ponto Bike ou Radical Capacetes.

O passeio conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Jales, Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, Associação Off Rod, CIEVI, MTB Jales, Gran Royalle e Água Yanni. Mais informações pelo telefone (17) 99613-6273 ou whatsapp 99679-5602.

AC | Santa Casa de Jales