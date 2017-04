Painel WH Comunicação e FitLive anunciam parceria

União das empresas traz novas possibilidades para a comunicação e posicionamento dos clientes

A WH Comunicação anuncia parceria com a empresa de audiovisual, FitLive. O objetivo é expandir as fronteiras da comunicação, utilizando as ferramentas de texto, áudio, vídeo e mídias digitais para geração de conteúdo.

WH Comunicação é uma fábrica de conteúdo, tendo a direção da Assessora de Imprensa, Coach de Comunicação e Posicionamento Aline Wolff. O foco é a criação de conteúdos inéditos aos seus assessorados. Com treze anos de mercado, possui uma equipe multidisciplinar de comunicadores que inclui jornalistas, publicitários, webdesigners, editores de vídeos, profissionais especializados em inbound marketing e resultado digital, branding e relações públicas.

A partir do projeto da consultoria esportiva Lívia Esportes de lançar o Curso de Gestão Esportiva no Brasil, a agência conheceu a produtora de vídeo focada no conteúdo de resultado e engajamento no meio digital, FitLive. A demanda era criar vídeos de recorrência para a comunicação do evento.

Aline explica que a FitLive nasceu do esporte, gerando conteúdo interno e no marketing digital para o meio, levando valor e educando os clientes através de uma comunicação planejada e inteligente. O principal objetivo da empresa é construir conteúdo de valor e de alta qualidade.

“A WH desenvolve o plano de comunicação dos seus assessorados, proporcionando a eles maior visibilidade, reconhecimento e autoridade no mercado. Entendemos que os recursos multimídias são essenciais para esse processo e, por isso, fomos buscar no mercado a parceria de colegas especializados e já consolidados com excelência na produção audiovisual”, descata.

AC | Wh Comunicaçação