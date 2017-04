Operadoras de planos odontológicos precisam da receita de 5 mil mensalidades para pagar uma única multa da ANS

As operadoras de planos odontológicos vêm enfrentando grandes dificuldades relacionadas ao processo de autuação da Agência Nacional de Saúde (ANS), devido ao alto custo e desproporcionalidade do valor das multas – cuja média no ano passado chegou a quase R$ 73 mil. Ou seja, essa única multa corresponde ao valor de cerca de 5 mil mensalidades de planos odontológicos, já que o ticket médio praticado pelas operadoras exclusivamente odontológicas é de R$ 14,65.

O Sinog espera que a ANS institua regras específicas para operadoras de planos odontológicos, uma vez que os segmentos de planos médicos e odontológicos são diferentes. Não pode uma operadora de plano odontológico, com ticket médio mensal de R$ 14,65 pagar valor de multa igual a uma operadora de plano médico, cujo ticket é de R$ 263,60 (17 vezes maior).

“O risco é termos cada vez mais multas em valores muito superiores à capacidade financeira do setor, inviabilizando o segmento, bem como possível aumento das mensalidades para o reequilíbrio das contas”, comenta o presidente do Sinog, Geraldo Almeida Lima.

De janeiro a agosto de 2016, foram aplicadas 164 infrações para as operadoras de planos odontológicos, que somaram R$ 11,9 milhões, o que corresponde a um aumento de 42% registrado em todo o ano de 2015. Já em 2015 (de janeiro a dezembro), foram registradas 353 infrações, um total de R$ 19,5 milhões. A perspectiva para 2017 é que o número de multas para os planos médicos e odontológicos ultrapasse a casa de R$ 1 bilhão. “Se nada for alterado, as operadoras de pequeno porte não conseguirão se manter. Com isso, há o comprometimento da sustentabilidade dessas operadoras”, completa Lima.

O Sinog (Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo) tem um trabalho permanente para fazer frente às alterações na regulação da saúde suplementar. Desde 2014, o Sindicato levou à ANS o projeto de desenvolvimento, incentivo e crescimento do mercado odontológico, oferecendo às diretorias do órgão regulador temas preciosos para a manutenção de atividade da entidade, que vislumbra um futuro promissor para o segmento odontológico, considerando que apenas 11% da população brasileira possui algum tipo de plano odontológico e um gap a conquistar de 30 milhões de beneficiários com planos médico-hospitalares.



Panorama de multas – operadoras exclusivamente odontológicas

Período Quantidade de Multas Valor Total Multas Aplicadas (R$) Valor médio por multa (R$) Contraprestação mensal média (R$) 1 (única) multa equivale a: 2014 311 23.214.735,31 74.645,45 15,02 4.970 mensalidades 2015 353 19.469.306,38 55.153,84 15,49 3.560 mensalidades 2016 (jan-ago)* 164 11.870.113,47 72.378,74 14,65 4.941 mensalidades

Elaborado pelo SINOG a partir de informações consultadas junto a ANS no dia 23/ago/2016.

Sobre o Sinog

O Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo foi criado em 1996 com o objetivo de atuar como agente de crescimento e aprimoramento das empresas de assistência odontológica, colaborar no desenvolvimento técnico-científico da categoria, definir padrões mínimos de qualidade e de gestão, divulgar e ampliar o conceito de odontologia de grupo como agente facilitador do acesso à assistência de saúde bucal da população e promover a integração das empresas junto à classe odontológica. Atualmente, a entidade reúne empresas de odontologia de grupo em todo o país, responsáveis pelo atendimento de mais de 8,5 milhões de beneficiários, através de uma estrutura de 110 mil cirurgiões-dentistas.

