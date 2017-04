Receita:: Steak tartare à moda belga do Chez Vous

Receita é uma das delícias da 20ª São Paulo Restaurant Week

Ingredientes:

320g de filé mignon

2 gemas de ovo pasteurizadas

4 pepinos em conserva (separar um para decorar)

80g de cebola roxa

2 colheres de chá de maionese (artesanal de preferência)

1 colher de chá de alcaparras

1,5 colher de café de mostarda (Maille de preferência)

1 colher de café de molho inglês

sal

3 voltas de moinho de pimenta do reino branco

1 fio de azeite

Modo de fazer:

Picar o filé mignon na ponta da faca

Picar a cebola roxa, 3 pepinos e as alcaparras e acrescentá-las ao filé picado

Acrescentar os demais ingredientes e misturar até obter um steak homogêneo

Se possível, usar um aro para dar forma ao steak no prato

Cortar o último pepino em 4 tiras e dispor 2 tirar em cima de cada steak tartare

Servir com fritas belgas e salada

Rendimento: 2 pessoas

Serviço:

O que: 20ª edição da São Paulo Restaurant Week

Quando: De 24 de março a 16 de abril

Tema: Descoberta de Sabores

Valores:

Menu Week- R$ 41,90 o almoço e R$ 54,90 o jantar

Menu Premium- R$ 68,00 o almoço e R$ 89,00 o jantar

Site: www.restaurantweek.com.br

Jessica Cruz