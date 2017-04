7ª reunião do Condel define mudanças para facilitar financiamentos

Aumento na assistência máxima do FCO para R$ 400 milhões está entre as principais alterações

Brasília (DF), 10/4/2017 – A 7ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel/Sudeco) definiu importantes mudanças nas regras do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), com o intuito de facilitar a liberação de financiamentos. A partir de hoje, as propostas no valor de até R$ 1 milhão terão as cartas consultas automaticamente aprovadas. A assistência máxima do Fundo para os investidores também foi ampliada, passando de R$ 300 milhões para R$ 400 milhões.

A reunião aconteceu no Banco do Brasil, em Brasília (DF). As novas regras já estão valendo e serão formalizadas, nos próximos dias, com a publicação de portaria no Diário Oficial da União.

O superintendente da Sudeco, Antônio Carlos Nantes de Oliveira acredita que, com essas mudanças, o desempenho do Fundo até o fim do ano é promissor. “Até fevereiro, o FCO já havia liberado, no montante, quase o dobro de operações do mesmo período do ano passado. Espero que até novembro já tenhamos disponibilizado todo o recurso que temos. Esta expectativa tem embasamento nas respostas que tenho recebido durante as visitas municipais que estamos realizando”, comentou.

Para o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho as definições garantirão que o FCO cumpra sua função social. “O Fundo cumprirá o seu papel junto à sociedade e às diversas iniciativas do governo, para garantirmos assim a retomada do crescimento para o Brasil”, afirmou.

Barbalho ainda pediu o apoio dos governadores presentes para solicitar ao Ministério da Fazenda uma redução nas taxas de juros dos Fundos. “Estamos buscando convergir esforços no sentido de desburocratizar o Fundo e de permitir operações com menor custo de juros. O objetivo é garantir a movimentação econômica e a oferta de recursos de maneira diferenciada”, comentou

Mudanças

O ministro também retomou as discussões sobre a proposta de financiamento de imóveis comerciais e terrenos para micro e pequenas empresas do Centro-Oeste. Barbalho cobrou um prazo efetivo para o retorno desses financiamentos.

Participaram da reunião do Condel/Sudeco os governadores de Brasília, Rodrigo Rollemberg; do Mato Grosso, Pedro Taques e do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Representantes do Governo de Goiás, do Banco do Brasil e dos ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) e do Turismo também estiveram presentes.

* Com informações da Ascom/MI

Coordenação de Comunicação Social e Relações Institucionais