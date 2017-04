Empresas de MS têm acesso a acompanhamento gratuito em gestão e inovação

Sebrae visa atender a 800 micros e pequenas empresas do estado, de forma segmentada, com o programa ALI

O Sebrae/MS, por meio do programa ALI (Agentes Locais de Inovação), está oferecendo acompanhamento personalizado, continuado, presencial e gratuito nas áreas de gestão e inovação a quem tem uma micro ou pequena empresa em Mato Grosso do Sul.

Os empresários interessados em receber um agente em seu estabelecimento devem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae no telefone 0800 570 0800. É necessário que a adesão seja feita até o mês de junho e o tempo de acompanhamento é de no máximo 30 meses. O processo é feito composto por diagnóstico empresarial, elaboração e acompanhamento do Plano de Ação, que prevê soluções – como treinamentos e consultorias – aos participantes.

A iniciativa visa atender a 800 pequenos negócios, no total, em todo o estado; metade deles na capital e os demais no interior. O atendimento será setorial, ou seja, direcionado a empresas que estão inseridas em cadeias produtivas ligadas a segmentos escolhidos conforme a potencialidade e demanda de cada região.

São eles:

Aquidauana: Minimercados; Farmácias; Varejo da Moda.

Bonito: Turismo.

Campo Grande: Alimentação fora do lar; Automotivo; Beleza; Economia Criativa; Economia Digital; Educação; Pet Shops; Segurança; Turismo; Varejo da Moda.

Cassilândia: Alimentação e Bebidas; Construção Civil; Varejo da Moda.

Costa Rica: Alimentação e Bebidas; Beleza; Varejo da Moda.

Dourados: Turismo; Varejo da Moda.

Naviraí: Alimentação e Bebidas; Automotivo; Varejo da Moda.

Nova Andradina: Alimentação e Bebidas; Automotivo; Varejo da Moda.

Ponta Porã: Turismo.

Três Lagoas: Alimentação e Bebidas; Papel e Celulose; Varejo da Moda.

Agentes Locais de Inovação

O programa “Agente Local de Inovação” é resultado de um acordo nacional de cooperação técnica entre o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Em Mato Grosso do Sul, conta com a parceria da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect).