Trevisan Editora aposta em livros que abordam o atual contexto social político e econômico brasileiro

A Trevisan Editora, que tem uma importante presença no cenário editorial nacional, viu seu portfólio saltar 50% comparado ao mesmo período de 2016 com o lançamento de obras que abordam o atual contexto social político e econômico, com um catálogo de autores renomados na esfera política e econômica do país, entre eles: Maílson da Nóbrega (ex-ministro fazenda do governo de FHC), Valdir Simão (ex-ministro do planejamento do governo Dilma e ministro chefe da CGU), Francisco Shertel Mendes e Vinicius Carvalho, entre outros. A Editora possui 50 títulos publicados e a meta até 2018 é duplicar essa quantidade.

Política, economia, finanças e legislação deixaram de ser há muito tempo interesse de poucos. Os assuntos tomaram as páginas dos jornais, mídias sociais, telejornais e precisavam ser discutidos com profundidade nos livros. “Entendemos que havia uma lacuna no mercado e que esses temas tinham que sair da esfera midiática para assumir um caráter de consulta e importante fonte de informações para os leitores e formadores de opinião do país. São temas novos e muitas vezes inéditos na literatura corporativa, como por exemplo: trust, leniência, compliance e a lei anticorrupção”, explica Juliana Quintino de Oliveira, diretora da Trevisan Editora.

O mercado editorial brasileiro teve um declínio de 12,5% ao longo da última década (já considerando a inflação do período). Em 2006, o faturamento do setor foi de cerca de R$ 6 bilhões, enquanto que em 2015 foi de R$ 5,23 bilhões. Os dados estão no estudo “10 anos de Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro”, divulgado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e pelo Sindicado Nacional dos Editores de Livros (Snel).

Para compensar as quedas nas vendas, a editora desenvolveu um trabalho com ações criativas, como a venda de lotes dos livros para os próprios autores, já que a maioria deles são consultores, professores e profissionais de empresas. “O profissional pode ter seu livro publicado e utilizá-lo como ferramenta para divulgação de seu trabalho, podendo comercializá-lo nos eventos em que participa”, conta Juliana. Outra ação criada foi atuar na publicação de livros sob demanda para instituições que querem conteúdo personalizados, através de livros já publicados ou produtos inteiramente novos.

Entre os próximos lançamentos estão os títulos: “Revolução Orçamentária”, “Compliance e Lei Anticorrupção”, “Compliance no Setor Público”, “Relatórios de Auditoria”, “Marketing pessoal”, “Coaching”, entre outros.

